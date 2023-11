El intendente reelecto de Escobar remarcó que Sergio Massa es el líder que necesita la Argentina del futuro

El intendente de Escobar, recientemente reelegido con más del 52% de los votos en su distrito, se refirió al balotaje que definirá el futuro presidente el domingo 19 de noviembre y aseguró que el candidato de Unión por la Patria Sergio Massa "es el líder que necesita la Argentina del futuro".o, un hombre con responsabilidad, con propuestas concretas, alguien que fomenta el trabajo y el diálogo con todos los sectores. Los argentinos no queremos el caos, la violencia, ni el desorden que plantea Milei”, remarcó el intendente de Escobar.En este sentido, el jefe comunal se refirió a las alianzas del candidato de Avanza Libertad: “Hasta ayer, Milei agredía e insultaba a todo el arco político sin distinción. Hoy terminó aliado a Mauricio Macri, un hombre que nos recuerda un pasado reciente muy doloroso. Un hombre que nos endeudó a cien años, que nos trajo al FMI -que es el padre de todos nuestros problemas actuales-, que no cree en la salud pública, en la educación pública, que paralizó obras como la escuela Fuentealba en Garín y el Hospital del Bicentenario, lo que provocó que tengamos que salir a apagar incendios durante la pandemia. Un hombre que espió ilegalmente a propios y extraños, que persiguió judicialmente a sus opositores, que reprimió la protesta social y destruyó el tejido productivo del país haciendo que cerraran miles de PYMES”.propone un gobierno de unidad nacional con los mejores especialistas de cada área puestos al servicio del país, no importa de dónde vengan, para hacer las políticas de Estado y llevar a cabo los acuerdos que Argentina necesita para recuperar su estabilidad. En economía, seguridad, educación necesitamos grandes consensos de Estado, ese es el camino”, sostuvo Sujarchuk.Por último, concluyó: “La democracia argentina no está en peligro. Lo que está en peligro es tener un gobierno previsible, que nos acerca un futuro con producción, desarrollo, trabajo e inclusión social; o retroceder al pasado con un gobierno imprevisible, desordenado, con una persona al mando con comportamientos inadmisibles. La ecuación es muy sencilla, la gente sabe lo que quiere”.