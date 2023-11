Massa tras el respaldo de los artistas: "El ataque a la cultura es un tiro al alma de los argentinos"

El ataque a la cultura es un tiro al alma de los argentinos. pic.twitter.com/yULNm6yQto — Sergio Massa (@SergioMassa) November 3, 2023

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UP) para las elecciones 2023,, prometió "más y mejor financiamiento para el cine argentino" si es electo en el balotaje del 19 de noviembre.En la apertura 38° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, expresó, en referencia a propuestas de dirigentes de La Libertad Avanza de desfinanciar la cultura: ""Para mí es muy importante hoy poder estar acá con uno de los pilares de la construcción de la identidad cultural en Argentina, como es la industria cinematográfica. Porque en esta era de las comunicaciones, donde un hecho tapa al otro y donde perdemos profundidad en la construcción de sentido,si hay un instrumento para mostrar nuestra diversidad en términos de geografía, precisamente es el cine argentino", subrayó el ministro.El aspirante a la presidencia apuntó contra las propuestas de dirigentes de La Libertad Avanza, como, quien tiempo atrás propuso "cerrar el Incaa".".El ex presidente de la Cámara de Diputados pidió "hacer valer" a la Argentina y señaló que "si hay una herramienta que nos puede ayudar a construir esa autoestima en un proyecto de país es la cultura en su conjunto y el cine en su particularidad". "Por eso, también entendiendo que es una industria que genera trabajo, que genera divisas, que muestra la argentina al mundo, que nos permite además como sociedad reconstituir y construir permanentemente un sistema de valores, es que".Y continuó: "El ataque a la cultura es un tiro, o un intento de tiro, al alma de los argentinos. Que no viene solo. Esa construcción de que somos un país de mierda, esa construcción de que hay que tachar porque es gasto la cultura, esa construcción de que hay que tachar los mecanismos de protección integral de la argentina para ir al individualismo, ese desapego por lo nuestro, tiene una expresión que es tal vez la más prístina de cuáles son los dos modelos de país y que se ve reflejada en la posición frente a Malvinas: mientras defendemos la sangre y la historia de nuestros caídos en Malvinas, escuchamos del otro lado que no tenemos derechos y que son de los ingleses"."Sin dudas", añadió.En el cierre de su discurso, Massa dijo que "siempre el amor y la esperanza le ganan al odio y a la violencia". Y concluyó: "Desde el 10 de diciembre construyamos un proyecto de nación que nos enorgullezca a todos, donde el cine argentino, para mostrarle al mundo lo que somos, pero sobre todas las cosas para seguir valorando nuestro talento, nuestra creatividad y nuestras producciones, tiene que tener un papel central. Por eso, frente a los que quieren tachar, que viva el cine argentino".