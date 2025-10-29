30.10.2025 / KICILLOF

Reunión post-electoral: Kicillof reúne al MDF en La Plata



El gobernador bonaerense encabeza este viernes en La Plata un encuentro con intendentes del Movimiento Derecho al Futuro para analizar los resultados de las legislativas y definir el rumbo político y de gestión hacia fin de año.




En un contexto de fuerte tensión dentro del peronismo bonaerense, Axel Kicillof se reúne este viernes con los intendentes que integran el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en la ciudad de La Plata. El encuentro busca evaluar el impacto de las elecciones legislativas nacionales y delinear las prioridades del Ejecutivo provincial para los próximos meses.

La convocatoria llega tras la derrota de Fuerza Patria frente a La Libertad Avanza, un resultado que reavivó las diferencias internas. En los últimos días, algunos jefes comunales expresaron su preocupación por la necesidad de “reordenar el espacio” y reclamaron al gobernador señales más claras respecto de su posicionamiento frente al kirchnerismo duro.

Desde La Plata, sin embargo, niegan cualquier intención de ruptura. Kicillof apuesta a consolidar un armado propio sin romper los puentes con los distintos sectores del peronismo. “Tenemos un desafío enorme ante un Javier Milei que se siente empoderado para privatizar, subordinar intereses nacionales a los extranjeros, para seguir destruyendo la industria y tener un país para muy poquitos”, advirtió el mandatario bonaerense.

En esa línea, el gobernador volvió a convocar a la unidad del campo popular. “Hago un llamado a todos los sectores: hay diferencias, pero hay que pensar en una alternativa nacional, una propuesta y no bajar los brazos”, remarcó, anticipando que el debate en el MDF será tanto político como programático, con la mirada puesta en la reconstrucción del proyecto peronista en la provincia.

