Reunión post-electoral: Kicillof reúne al MDF en La Plata

En un contexto de fuerte tensión dentro del peronismo bonaerense, Axel Kicillof se reúne este viernes con los intendentes que integran el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en la ciudad de La Plata. El encuentro busca evaluar el impacto de las elecciones legislativas nacionales y delinear las prioridades del Ejecutivo provincial para los próximos meses.

Desde La Plata, sin embargo, niegan cualquier intención de ruptura. Kicillof apuesta a consolidar un armado propio sin romper los puentes con los distintos sectores del peronismo. “Tenemos un desafío enorme ante un Javier Milei que se siente empoderado para privatizar, subordinar intereses nacionales a los extranjeros, para seguir destruyendo la industria y tener un país para muy poquitos”, advirtió el mandatario bonaerense.