Morales redobló la apuesta contra Macri y criticó que "salgan corriendo a buscar cargos"

El titular de la Unión Cívica Radical (UCR) y gobernador de Jujuy, GerardoMorales, hizo sonar las alarmas en el panorama político argentino al manifestar sus preocupaciones respecto al candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y su sorprendente alianza con un sector del PRO encabezado por el exmandatario Mauricio Macri y la titular del partido, Patricia Bullrich.

En una entrevista concedida a Radio CNN, Morales manifestó su inquietud sobre la aparente distribución de cargos entre estos actores políticos, y lo calificó como un acuerdo que compromete la integridad de Milei, transformándolo en lo que describió como unEl gobernador jujeño señaló que esta alianza entre Milei y el ala más inflexible del PRO no pasó desapercibida para el público, y para él, es "obvio" que tal coalición implica la negociación de puestos de poder en un eventual gobierno. En este sentido, Morales expresó su desacuerdo con esta prisa por buscar posiciones en el gobierno y enfatizó la necesidad de que la coalición opositora, liderada por Macri y Bullrich, se mantenga como una oposición fuerte y no forme parte de ningún gobierno. En sus propias palabras,En definitiva, el jujeño destacó su preocupación por la aparente búsqueda de cargos por parte de Milei y el sector del PRO liderado por Macri y Bullrich, subrayando su opinión de que la coalición opositora debería mantener su enfoque en ser una oposición fuerte y no integrar un gobierno.