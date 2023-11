FMI afirmó que a fines de noviembre empezará a investigar el crédito otorgado a Macri

La(IEO) del(FMI) confirmó este lunes que a fines de noviembre comenzará una evaluación sobre el crédito de u$s54.000 millones otorgado al Gobierno de Mauricio Macri durante 2018.A través de un comunicado, la IEO detalló que la evaluaciónAdemás, la oficina del FMI adelantó que "está prevista una visita a Argentina", que, en principio, será "para finales de noviembre". Al mismo tiempo, señalaron que "se prevé que la evaluación en su totalidad esté finalizada a finales de 2024". Más adelante, la IEO indicó queLa evaluación examinará "la aplicación de esta política en programas con acceso excepcional completados, incluido el Stand-By con Argentina de 2018". Durante el gobierno de Macri, Argentina recibió el préstamo más alto de la historia del organismo, el cual superaba la cuota que el propio FMI autorizaba a nuestro país.La oficina, comandada por el español Pablo Moreno, anticipó queFinalmente, se aclaró queEn una entrevista para LN+, Massa indicó que "a fin de mes el FMI empieza la investigación sobre la fuga de capitales sobre el acuerdo stand by de 2018" y reveló que el organismo mandaráEl director nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado de la Procuración del Tesoro, Guido Croxatto, afirmó este lunes que el Fondo Monetario Internacional (FMI) "por haber otorgado el préstamo de US$ 54.000 millones al gobierno de Mauricio Macri en 2018, y consideró que, si no investiga el destino de los fondos, el organismoLas declaraciones de Croxatto a Télam Radio tuvieron lugar luego de que el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, anticipara anoche que a fines de noviembre el FMI comenzarátomado por el gobierno de Macri, que "no se usó para escuelas, sino para financiar pagos a fondos de inversión".Al respecto, Croxatto consideró "fundamental" que el Fondo avance en ese sentido porque, en caso contrario,