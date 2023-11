Pinamar: rechazan abrir 15 urnas pese a irregularidades y UP apelará en la justicia nacional

En su comunicado, el candidato de UP hizo hincapié en la importancia de escuchar a la ciudadanía y no dar la espalda a los vecinos de Pinamar. Exhortó a las autoridades a ser responsables y brindar tranquilidad a los residentes locales.

Le pedimos a @JuanIbarguren que tenga responsabilidad política y democrática y que dé lugar a lo solicitado ante la Junta Nacional Electoral. — Gregorio Estanga (@GregoEstanga_) November 8, 2023

La situación se complicó aún más con la presentación del Acta N° 29 en la ciudad de La Plata. Las fuerzas políticas de Juntos por el Cambio y Unión por la Patria realizaron peticiones formales de apertura de urnas en diversas secciones electorales, incluyendo Pinamar. Las alegaciones se centran en posibles discrepancias en los resultados de votos para cargos municipales.

En el marco de las recientes elecciones en Pinamar, el candidato a Intendente por Unión por la Patria (UP),, expresó su preocupación por presuntas irregularidades en el proceso electoral. A través de su cuenta de X (exTwitter), Estanga solicitó la apertura de 15 urnas que, según él, presentan irregularidades.En su mensaje, dirigido ay a la Junta Nacional Electoral, Estanga instó a actuar cony a atender el pedido de apertura de urnas. A más de 10 días de las elecciones, la incertidumbre persiste en Pinamar, ya que el escrutinio provisorio arrojó una diferencia de apenas 20 votos. Esta estrecha diferencia, según Estanga, refleja el deseo de cambio por parte de una parte significativa de la comunidad, tras ocho años de gobierno.Además, Estanga señaló una aparente contradicción en el accionar político, destacando que en la ciudad de La Plata, la fuerza política de Juntos por el Cambio reclamó la apertura de 79 urnas, y UP aceptó la solicitud. Sin embargo, en Pinamar, Juntos por el Cambio se opone a la apertura de urnas., enfatizó.La, tras analizar los planteamientos, concluyó que la falta de consenso entre las partes involucradas respecto a la apertura de urnas dificulta la toma de decisiones. Además, se destacó la importancia de garantizar la integridad del sistema electoral y de abordar cualquier denuncia con rigor y transparencia. En este contexto, la Junta desestimó la apertura de las urnas solicitada por Unión por la Patria, al no evidenciarse errores sustanciales en las actas de escrutinio ni consenso entre las fuerzas políticas.