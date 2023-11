El Gobierno argentino publicó una solicitada en The New York Times para pedir liberación de rehenes al Hamas

El Gobierno argentino publicó una solicitada en el prestigioso diario The New York Times, una acción de visibilización internacional con el propósito de reclamar la "libertad inmediata e incondicional" de las personas secuestradas por la organización islamista Hamas en el múltiple ataque perpetrado hace poco más de un mes en territorio israelí, entre las cuales se encuentran una veintena de argentinos.La solicitada en el prestigioso medio estadounidense, con la firma del presidente Alberto Fernández, se sumó así a la campaña iniciada ayer por el Gobierno, con publicaciones en medios de Medio Oriente, en inglés, hebreo y árabe.Bajo el título "Argentina demanda la inmediata e incondicional liberación de los los secuestrados por Hamas, especialmente nuestros compatriotas", la publicación va en línea con la acción encarada por Alberto Fernández de redoblar los esfuerzos diplomáticos para aumentar la presión internacional para lograr la libertad de los rehenes que están en poder del grupo palestino que el pasado 7 de octubre lanzó un ataque masivo contra varias poblaciones del sur de Israel.Una veintena de personas con nacionalidad argentina están desaparecidas desde los ataques en Israel, y se cree que algunos pueden estar secuestrados a manos de Hamas.Fuentes de la Cancillería dijeron a Télam que a la publicación de hoy de la solicitada en el New York Times le seguirá mañana otra en un importante medio europeo.Ayer la solicitada se publicó en Israel Hayom, Yedioth Ahronoth (y versión digital Ynet), Haaretz hebreo e inglés y Jerusalem Post inglés versión impresa.El canciller Santiago Cafiero explicó en la víspera que el objetivo de la solicitada "es seguir dándole visibilidad" al reclamo por la "inmediata liberación de los rehenes" de todos los países y especialmente los que tienen nacionalidad argentina."El fin de la solicitada es seguir dándoles visibilidad a la problemática y el Presidente, con una claridad precisa, ha dicho que reclamamos de inmediato la liberación de los rehenes de todas las nacionalidades y especialmente de los connacionales", manifestó Cafiero.La solicitada, en su texto principal, afirma: "Como presidente de la Argentina me encuentro abocado a la tarea de lograr su pronta liberación. Con la convicción de que estas gestiones son más efectivas cuando se hacen en conjunto, estoy en coordinación con otros países de la región con quienes coincidimos en la necesidad de la liberación inmediata de los rehenes y en terminar con las terribles consecuencias del conflicto sobre las mujeres, niños y civiles palestinos e israelíes"."De igual manera -prosigue-, abogo por una tregua humanitaria que permita la llegada de ayuda que mi país, al igual que tantos otros, está enviando a los afectados por el conflicto".Más adelante sostiene que la Argentina "tiene una tradición de apego al derecho internacional y solicita su plena aplicación. La seguridad y la protección de los civiles y de los rehenes es una obligación jurídica y moral"."Hago propias -continúa- las palabras de Francisco, nuestro Santo Padre: La guerra es siempre una derrota y una destrucción de la fraternidad humana. Es desde esa convicción que seguiré trabajando para abrir espacios de diálogo, para fortalecer la ayuda humanitaria y para que todos los rehenes sean liberados"."Haré todo lo que esté a mi alcance no solo para que pronto puedan estar en sus casas junto a sus familias, sino para que se arribe a una solución pacífica y duradera", concluye el presidente Fernández.Desde el ataque de Hamas, el jefe de Estado argentino encaró una decida acción en procura de que fuesen liberadas las personas secuestradas por el grupo terrorista, y a mediados de octubre habló con familiares de rehenes, en una videoconferencia. "Queremos que sus familiares aparezcan, que vuelvan con vida, y terminar esta terrible pesadilla que están viviendo", sostuvo.En paralelo, desde la Cancillería se dispuso una serie de medidas de ayuda entre las que se cuenta el envío de donaciones realizadas por los ministerios de Salud y de Desarrollo Social y por los Cascos Blancos, que pertenecen a la Cancillería.