Jaime Durán Barba: "Massa claramente no es kirchnerista"

El ex asesor de Mauricio Macri,, negó que el candidato a presidente de Unión por la Patria (UP) para las elecciones 2023,sea "kirchnerista", y lo elogió de cara al balotaje del 19 de noviembre, en el que competirá contra el aspirante a la presidencia de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.Durán Barba separó al ministro de Economía de un sector de Unión por la Patria y señaló que hay "algunas cosas que son reales". En diálogo con TN, explicó: ""."Es una persona que ha tenido una trayectoria distinta a la del senador Parrilli, por ejemplo", dijo quien fuera asesor de Macri sobre Massa, y subrayó: "Vos decís: ¿Parrilli puede ser independiente? Es difícil.Porque tenemos un país con un gobierno vacante desde hace cuatro años".Luego, voloró sobre el ministro: "Yo no creo que la psicología de Massa sea la de seguir haciendo un papel simplón.".También a veces en Argentina tenemos un defecto y es pensar que nuestro país es la última rueda del coche. Y no es así. O sea, si creo esto de Massa, que es una persona preparada, con experiencia, que puede hacer algo,", agregó.