"Swiftie no vota a Milei": las fans de Taylor Swift reivindican su voto a Massa en el balotaje

En el marco de los tres shows de Taylor Swift en la Argentina, sus fans denominadas "swifties" dejaron en claro a quién votaría la famosa cantante estadounidense en las elecciones presidenciales argentinas. "Swiftie no vota a Milei", resaltan los cartes en las inmediaciones del Estadio Munumental.La artista oriunda de Pensilvania dio su primer concierto el pasado jueves 9 de noviembre en el estadio de River Plate, donde se congregaron 70 mil swifties de diferentes edades para disfrutar "The Eras Tour".Consultadas sobre a quién votaría la cantante en los comicios argentinos, sus fans aseguraron rotundamente que al candidato de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa. "Sabemos que ella jamás votaría a la ultraderecha", afirmaron sus fans, y agregaron: "Taylor sería peronista y si estuviera Cristina Kirchner, votaría a Cristina".Entre los argumentos, las swifties aseguraron que el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, es "un quita derechos" y "alguién que piensa que está bien los militares, los genocidios y todo lo que pasó en la dictadura". De hecho, manifestaron que Swift "hizo toda una campaña para no votar a Donald Trump" en Estados Unidos.Vale mencionar que la cantante hizo pública su posición política en 2018 cuando contó que votaría a los demócratas en las elecciones de medio término de ese año. "Siempre he emitido y emitiré mi voto en función de qué candidato protegerá y luchará por los derechos humanos que creo que todos merecemos en este país", expresó en un comunicado de ese año.En ese sentido, las fans remarcaron que la artista estadounidense promueve "los derechos de las mujeres" y en sus letras hay "muchas referencias en favor de la comunidad LGBTIQ+ y los derechos humanos". "Ella es el pueblo", expresaron.En 2018, Swift llamó a no votar a Marsha Blackburn, alineada con el Partido Republicano, en las elecciones de medio término. "Su registro de voto en el Congreso me aterroriza. Ha votado en contra de la igualdad salarial, ha votado en contra de la ley contra la violencia hacia las mujeres. Ella cree que las empresas tienen el derecho a rechazar a parejas homosexuales y cree que no tienen el derecho a casarse. Esos no son mis valores", señaló de manera contundente la artista estadounidense.De esta manera, las swifties no dudan en que la cantante votaría por Massa, quien se enfrentará a Milei en el balotaje del próximo 19 de noviembre. Es más, hace algunos días difundieron un comunicado bajo el título "Milei es Trump".