Malena Galmarini denunció el vaciamiento de AySA y subrayó: El agua no se puede cortar y es un derecho humano

Malena Galmarini, ex presidenta de AySA y actual candidata a senadora nacional por Fuerza Patria, lanzó duras críticas al gobierno de Javier Milei por el vaciamiento de la empresa de agua y saneamiento. “El agua no se puede cortar y es un derecho humano. Es inexplicable lo que están haciendo”, expresó en declaraciones radiales.

Galmarini denunció que el gobierno libertario abandonó las políticas públicas orientadas al acceso universal al agua potable, y que con el aumento de tarifas no hubo mejoras sino un deterioro del servicio. “La rentabilidad de AySA no pasa por cuánto gana, sino por cuántos usuarios se incorporan”, señaló.Durante su gestión, recordó, se construyeron más de 4.000 kilómetros de redes de agua y cloacas con procesos certificados por normas IRAM. “Todo estaba publicado en la web, que hoy dieron de baja”, explicó. Además, alertó que proyectos estratégicos como el sistema Riachuelo y el acueducto del Agua Sur se encuentran paralizados.Galmarini advirtió que el acceso al agua y al saneamiento está garantizado por la Constitución y por tratados internacionales, y forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. “No les agradezco a quienes votaron la Ley Bases: pusieron en bandeja la privatización de AySA. La gente no lo merece”, concluyó.