"Que no se transforme en nuestro idioma": Massa publicó un video con insultos de Milei en la previa al debate presidencial

El candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, publicó este sábado en redes sociales un video de Javier Milei, en el que recopila una sucesión de insultos y palabras de tono violento pronunciadas por el postulante libertario en distintas entrevistas.A un día del debate que tendrá lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Massa utilizó su cuenta oficial de la red social X (ex Twitter) para difundir un mensaje en la previa del evento que puede definir la elección del domingo 19 de noviembre, ya que los últimos sondeos arrojan un escenario de paridad entre ambos candidatos."Que el insulto no se transforme en nuestro idioma", exhortó Massa en el mensaje final que acompaña al spot audiovisual de 38 segundos, en el que se compilan algunos momentos televisivos en los que Milei insulta y, según sus adversarios políticos, aparece delante de cámaras "alterado emocionalmente".