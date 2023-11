La Justicia advirtió que La Libertad Avance no entregó la suficiente cantidad de boletas

"La Justicia Electoral Nacional por la provincia de Buenos Aires emitió este domingo una advertencia a los apoderados de La Libertad Avanza (LLA), señalando que no han entregado la cantidad suficiente de boletas de cara al balotaje que se llevará a cabo el próximo domingo. El candidato presidencial de este espacio, Javier Milei, competirá en ese balotaje contra Sergio Massa, de Unión por la Patria.

Se destacó la importancia de recordar que el Estado Nacional asigna fondos específicos para la impresión de boletas, trasladando una suma de $ 258.379.302,50 a cada una de las alianzas participantes, según la Disposición n° 16/2023 de la Dirección Nacional Electoral".

La advertencia se formalizó a través del Acta 33, que lleva las firmas del presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata,; el presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Sergio Gabriel Torres, y el juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires,Según el acta, La Libertad Avanza, y se destacó que esta cantidad no es suficiente para cubrir las mesas de los municipios. Además, se hizo hincapié en que la agrupación no ha cumplido con las normas establecidas en el Acta 31 en cuanto al modo de presentación de los fajos, utilizando cajas cerradas de cartón o bolsas plásticas negras, lo que dificulta el control y la verificación.Los jueces señalaron que estas circunstancias ya fueron comunicadas a los apoderados de La Libertad Avanza, responsables de la entrega de boletas. Por otro lado, se indicó que la otra alianza participante,no ha presentado hasta la fecha problemas similares.En este contexto, se subrayó que una entrega de boletas tan deficiente como la observada hasta ahora por parte de La Libertad Avanza no se ajusta a las previsiones del Tribunal para el desarrollo adecuado de la jornada comicial.