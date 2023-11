Massa: "Argentina debe enterrar definitivamente la grieta"

En el cierre del debate presidencial entre Sergio Massa y Javier Milei, ambos candidatos expresaron visiones opuestas sobre el futuro de Argentina y apelaron a los votantes con enfoques distintos.

El tigrense cerró el debate con un discurso dialoguista donde enfatizó que "Argentina debe enterrar definitivamente la grieta, ir a un acuerdo de diez políticas de Estado, con diálogo y consenso que le dé estabilidad a largo plazo". También aseguró: "Entiendo que hay algunos que ni siquiera no me votan convencidos, solo como vehículo para no elegir un camino que es violencia, odio y daño. Decirles que voy a trabajar para que no sientan que tiraron su voto y ganar su confianza".Asimismo,. El candidato de Unión por la Patria hizo un llamado a aquellos que podrían votar por él sin convicción, sugiriendo que algunos lo eligen como un medio para evitar un camino marcado por "violencia, odio y daño". Massa cerró su participación con una promesa de trabajar para ganar la confianza de quienes lo elijan de esa manera.Por otro lado,El candidato libertario instó a los votantes a reflexionar sobre sus preferencias entre inflación y estabilidad, decadencia en producción y empleo versus crecimiento económico, y la elección entre el populismo y la república. Milei hizo un llamado a votar sin miedo, argumentando que el temor beneficia al statu quo y perpetúa la empobrecimiento del país.