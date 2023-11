Milei tras el debate presidencial:"Había una clara intención de provocarme"

LO QUE DEJÓ EL DEBATE



En el debate quedó plasmada claramente la decisión que tenemos por delante los argentinos.



El candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, consideró que Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria tuvo durante el debate presidencial de cara al balotaje del próximo domingo "toda un serie de trabajos" para hacerlo ver "irascible" y señaló que pudo "desarticular cada una de las mentiras” de su contrincante.Milei dijo que el candidato de Unión por la Patria contrató psicólogos brasileños que buscaron elementos para provocarlo y que sacarlo de sí. “, que no puedo mantener la estabilidad emocional”, consideró esta mañana en diálogo con radio Mitre.“Me provocó a lo largo del debate varias veces. Fue muy agresivo en muchas de ellas, y, sin embargo, no logró sacarme del eje en ningún momento”, enfatizó el libertario y, en ese sentido, analizó:“”.El candidato libertario señaló que el objetivo que su espacio tenía con respecto al debate eran demostrar que todas las cosas de las que los están acusando “son mentiras”. “Eso lo hicimos de manera impecable y las logramos desestimar”, aseguró.Sobre el desarrollo del primer bloque del debate, en donde Massa le preguntó varias veces a Milei sobre distintas cuestiones bajo el juego de la requisitoria por “sí” o “no”, el libertario dijo: “”.“Uno de nuestros objetivos era evitar todo tipo de reacción frente a las agresiones que iba a hacer Massa”, dijo Milei, que se mostró conforme con el desarrollo de la discusión oral previo al balotaje. “Desestimar y demostrar que es falso el argumento que hizo con el tema de las tarifas... eso había calado muy hondo y yo hice una demostración de cómo él mentía con los números”, agregó.“Seguramente, mucha gente estaba esperando que le enrostrara esas cosas ahí [por el tema de la inflación]. Salió con un formato donde me preguntaba, así que parece que ahora se va a dedicar al periodismo. Pero yo tenía otros objetivos”, prosiguió el libertario. En su parecer, cuando fue el momento del eje de producción y empleo “le doy una gran sopapeada de datos por la cabeza y lo rompo todo”. Para Milei, Massa “miente con los números”.“Si usted saca la cuenta le metí más de 50 goles”, arremetió el candidato y contó que para este debate sumó a su equipo una fonoaudióloga que lo ayudó en mejorar su lenguaje corporal. “por lo que esa lógica la manejo, pero me parece que la seriedad del asunto es para tomárselo muy en serio”, indicó Milei en la entrevista radial.“El que mintió es Massa. Qué interesante. Si un mentiroso le está diciendo mentiroso a otro es porque está diciendo la verdad, ¿no? Me habían dicho que era un mentiroso, pero me sorprendió que una persona mienta tanto. Es casi la actitud de un psicópata”, señaló Milei sobre los dichos del ministro de Economía.El candidato, además, adelantó que para el cierre de campaña el partido está planeando dos caravanas, una el martes en la ciudad de Rosario y el jueves en Córdoba.