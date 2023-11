Ex combatientes de Malvinas cruzaron a Milei: "Thatcher responsable de la muerte de 634 soldados"

NO A MILEI - Comunicado pic.twitter.com/H0a10I1fbc — CECIM La Plata (@cecimlaplata) November 13, 2023

Ex combatientes de Malvinas y referentes del oficialismo criticaron este lunes las expresiones del candidato presidencial de la Libertad Avanza, Javier Milei, sobre la cuestión Malvinas y Margaret Thatcher en el debate presidencial, y consideraron que sus dichosy noDurante el debate, los candidatos fueron protagonistas de un tenso momento en donde el candidato libertario ratificó su fanatismo por Thatcher y la comparó con el jugador de la selección francesa, Kylian Mbappé.Mientras el candidato de UxP, Sergio Massa, se desenvolvía sobre el tema relacionado a "relaciones de Argentina con el mundo", le consultó a Milei si "Thatcher era su ídola", como había declarado en situaciones anteriores. En este marco, el libertario ratificó sus dichos:Milei redobló la apuesta con una polémica comparación: "Con ese criterio, cuando en 1974 Alemania (sic) le hizo 4 goles a Argentina, (Johan) Cruyff la rompió, vos tendría que considerar que él es un pésimo jugador. O con los goles que nos hizo Mbappé en la final vos tendría que despreciarlo por eso. No tiene nada que ver una cosa con la otra". Entonces, Massa recordó a los héroes de Malvinas y recalcó que para él, Thatcher es "enemiga de la Argentina."Milei se referencia con quienes desde 1833 usurpan ilegalmente parte de nuestro territorio e idolatra a Margaret Thatcher responsable de la muerte de 634 soldados que es enemiga de los argentinos. ¿Estamos dispuestos los argentinos que habitamos este suelo con una inmensidad de recursos darles la posibilidad mediante el voto universal a quienes, con viejos patrones de colonización política y cultura de la entrega, hagan de la Argentina un no país?", se preguntó el Centro de Excombatientes de Malvinas (Cecim) de La Plata.Los excombatientes agregaron: "Encontramos en todos sus dirigentes, comenzando por Milei, su candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel y los que integraron las listas electivas, un denominador común que es el odio y desprecio a toda persona que no coincida con sus ideas y expresiones políticas" y expresaron:Por su parte, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona expuso en su cuenta de la plataforma X:Carmona consideró además que "Milei viola la política de Estado de Argentina sobre Malvinas que consagra la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional" y agregó el hashtagEl secretario, dependiente de la Cancillería, remarcó que en el discurso del candidato libertario durante el debate se confirma que "admira a (la ex primer ministra británica) Margaret Thatcher, quien decidió sobre la vida de los compatriotas del ARA Belgrano dejando 323 héroes muertos" y que en su discurso de campaña planteó que" cuando "dice que la guerra ha sido determinante para la soberanía".Por su parte, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, caracterizó en la misma red social como "lamentable" las expresiones de Milei sobre Malvinas y recordó que en declaraciones a la prensa dijo "admirar a Margaret Thatcher" quien durante la guerra de Malvinas dio la orden de atacar el ARA General BelgranoEn tanto una publicación en su cuenta de X, titulada "El león domado y el maullido del gato", el referente del Frente Patria Grande Juan Grabois sostuvo:r", añadió Grabois.