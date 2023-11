Macri visitó a Milei en su hotel y a la salida custodios del expresidente atacaron a periodistas

A seis días del balotaje,regresó de Chile para reunirse el lunes con el candidato presidencial de La Libertad Avanza,en el Hotel Libertador, pero al finalizar el encuentro la custodia del expresidente volvió a atacar a un equipo de periodistas.Según relataron desde C5N, el periodista del canala Nicolás Munafó y el equipo se encontraba esperando la salida del exmandatario con la intención de preguntarle sobre los detalles de la reunión. La seguridad del lugar realizó una maniobra distractoria para engañar a los periodistas que estaban en las inmediaciones del hotel diciéndoles que Macri iba a salir por otra puerta.Allí se dirigía el móvil del canal hasta que se dieron cuenta que finalmente Macri estaba saliendo por otro lugar."Un custodio de Mauricio Macri nos agarra y me empieza a gritar ´cómo iba a correr así´. Claro está que sin querer agredirlo ni mucho menos.", narró Munafó quien agregó que también fueron agredidos periodistas y camarógrafos de otros medios.", agregó el periodista. No es la primera vez que se registra un hecho de estas características con la custodia de Macri. En el mayo 2021 también empujaron a Lautaro Maislin en Córdoba cuando cubría la presentación del libro del exmandatario.Milei y Macri se reunieron el lunes un día después del último debate presidencial de cara al balotaje donde no hubo invitados de Juntos por el Cambio en la zona del libertario. Por la alianza entre Macri y Patricia Bullrich con La Libertad Avanza no se descartaba que se acercaran referentes del PRO para mostrar una foto de respaldo político a Milei, pero no sucedió.La reunión duró cerca de 60 minutos. Los dirigentes conversaron sobre el debate, la fiscalización para el domingo y sobre la cifra de inflación que se conoció esta tarde. El encuentro fue en un extremo hermetismo, aunque esta mañana Milei lo calificó como un encuentro "maravilloso" y confirmó que hablaron sobre “Fiscalización para cuidar los votos". "Los votos están y vamos a ganar”, remarcó.