"La Argentina necesita unidad": Sánchez y Mujica llamaron a votar a Sergio Massa

Como se expresó Lula da Silva, desde el exterior el presidente de España, Pedro Sánchez, y el ex mandatario de Uruguay José "Pepe" Mujica llamaron a votar a Sergio Massa en el balotaje del 19 de noviembre de estas elecciones 2023 al tiempo que alertaron que el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, "es un peligro".La semana pasada, Massa ya había recibido el respaldo de decenas entre los que se destacaban la expresidenta chilena Michelle Bachelet, el español José Luis Rodríguez Zapatero, y el colombiano Ernesto Samper.En un video enviado al comando de campaña de Unión por la Patria, Mujica esta vez fue contundente: “porque me parece que inclina un paso de esperanza con su actitud abierta de diálogo y de inclusión y no de desprecio y de aplastamiento”.“Si yo fuera argentino, que me siento más que hermano en mi fuero íntimo, ante el dilema que tiene el pueblo argentino y no porque Massa sea mi amigo, sino que, ante la opción que existe, lo votaría, porque reiteradamente está planteando la necesidad de Gobierno nacional”, indicó en el video.En esa línea, el expresidente uruguayo sostuvo que Massa “tiene conciencia de que”.Al finalizar, Mujica cerró: “Suerte argentinos. Suerte y suerte por todos los latinoamericanos. Por el pueblo argentino y por nosotros, los que vivimos pegados a la Argentina”.También através de un video, el presidente de España Sanchez señaló que el aspirante peronista "En esa línea, el video enviado por Pedro Sánchez de más de un minuto inicia con un breve análisis sobre las elecciones en nuestro país. "El próximo día 19 de noviembre se celebrarán unos comicios decisivos en Argentina. Los votantes no sólo van a elegir a un nuevo presidente, sino que van a decidir algo mucho más importante, que es el futuro que quieren para su país. Los dos candidatos ofrecen opciones profundamente diferentes entre sí", señaló."En un contexto global complejo e incierto como el actual, necesitamos fortalecer nuestras democracias y adoptar políticas que den respuesta a las necesidades de la gente, sobre todo a la más humilde, y seguir por la senda de los avances sociales", apuntó. Asimismo, Sánchez destacó que "frente a la estridencia, Sergio Massa representa la tolerancia y el diálogo para construir una Argentina con un desarrollo inclusivo que no deje a nadie atrás", sostuvo el presidente español.Al finalizar el video, Sánchez cerró: "Querido Sergio, te envío todo mi apoyo desde España y mis más sinceros deseos de éxito para las próximas elecciones del 19 de noviembre. Suerte y a ganar".