Lavagna anunció su apoyo a Massa para el balotaje: "Hay que buscar gobiernos de unidad nacional"

Como ciudadano he creído y creo que nuestra sociedad necesita, urgente, trabajar en los CONSENSOS y buscar GOBIERNOS DE UNIDAD NACIONAL para un conjunto de temas claves. — Roberto Lavagna (@RLavagna) November 14, 2023

El exministro de Economía y excandidato presidencial Roberto Lavagna anunció este martes que votará a Sergio Massa en el balotaje del próximo domingo tras advertir que hay que "buscar Gobiernos de unidad nacional para un conjunto de temas claves".En un hilo de tuits, Lavagna manifestó la necesidad "esencial" de "cerrar la grieta extremista de izquierda y de derecha y juntarse en un centro progresista" que "atraiga e incorpore a parte de quienes se dejaron ganar por la idea de concebir a la política como conflicto permanente"."Es bueno explicitar la opción de voto entre las únicas dos que la ley habilita, y en mi caso, aunque no sea novedad, siguiendo la línea de Consenso Federal, votaré por Sergio Massa", expresó el exministro de Economía."Nuestra sociedad necesita, urgente, trabajar en los CONSENSOS y buscar GOBIERNOS DE UNIDAD NACIONAL para un conjunto de temas claves", resaltó.No obstante, advirtió que "gobernar no es sentarse en un sillón y blandir la lapicera como si fuera un instrumento cortante", ni "creer que todo empieza de cero como si la sociedad fuera masilla a la que uno le da la forma que quiere las veces que se le ocurre"."Gobernar no es tampoco creerse puro, limpio e iluminado por un saber indiscutible", añadió.