Bussi aseguró que si gana Milei habrá un ajuste y responderán a las protestas con represión para "poner orden"

El diputado nacional electo por La Libertad Avanza,, afirmó que en un eventual gobierno de Javier Milei deberá hacerse un ajuste en la economía y que habrá represión como respuesta a las movilizaciones sociales contra las políticas de Estado.Este país gasta más de lo que necesita. Estamos raspando la olla, ya no hay crédito interno, ya no hay crédito externo", estimó acerca de la situación de la economía y los problemas que afronta.En una entrevista en Radio Delta, al electo legislador le preguntaron si habrá represión en caso de que gane Milie:, respondió Bussi, quien luego confundió a las fuerzas de seguridad como la policía con las fuerzas armadas como los militares, tal como lo hizo el candidato presidencial de La Libertad Avanza en el último debate.Bussi, hijo del ex represor y ex gobernador tucumano Antonio Bussi, fue electo como diputado nacional por Tucumán en las elecciones de octubre pasado por el partido Fuerza Republicana, representante local de LLA, al quedar en segundo lugar con el 30% de los votos, tras el 46% de Unión por la Patria.El lunes Bussi generó polémica y repudio con un furcio en el que confundió a Javier Milei con con el dictador alemán, Adolf Hitler. "El Anses de Concepción (en Tucumán) tiene en los escritorios y vidrios de todo el edificio público impresos folletos con la campaña del miedo. 'Si gana Hitler... Milei van a cortar planes sociales, no va a haber beneficios...', motivo por el cual yo hice una denuncia penal a la encargada de este organismo", dijo el dirigente de LLA.