Macri pidió el voto a Milei porque no va hacer lo que propone y se quejó por la "tos" de Massa

El expresidentellamó a votar en el balotaje del domingoal candidato de La Libertad Avanza,que promete dolarizar la economía y quemar el Banco Central al señalar que "lo que no te gusta de él, no va a suceder" y se quejó de la "tos" del candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, durante el último debate presidencial."Milei está internalizando un cambio de actitud porque el presidente transmite muchas cosas,, el tiene un mal carácter que lo hemos hablado, que no corresponde", señaló el ex presidente el miércoles en declaraciones a LN+.Macri criticó a Massa e hizo énfasis en que “hay que seguir a los jóvenes”. “Me da mucha tristeza que se haya destruido tanto el valor de la palabra, ya son 20 años de faltar a la verdad”, dijo y criticó que, según su visión, se estuviera llevando adelante una “campaña del miedo".En esa línea, apuntó contra Massa: “Tenemos que terminar con la mentira y la campaña del miedo. El abuso de poder que hizo Massa es peor de lo que jamás pudo hacer Cristina Kirchner”, sentenció.Además,. “Nosotros queríamos conducir este cambio, y por errores propios y virtudes de Milei, no lo estamos haciendo, pero igualmente la Argentina necesita que volvamos a creer. Y sé que no es todo perfecto lo que propone él, hay cosas que no nos gustan pero él tendrá que ir negociar al Congreso y todo lo que no te gusta no va a suceder, porque él no va a tener los votos. Y las que si te gustan, de transparentar la Argentina, volver a la esperanza, sí va a volver”, remarcó.Aun así, señaló “actitudes intolerantes” de Milei en relación a exabruptos que tuvo a lo largo de la campaña con periodistas de distintos medios.“Lo mismo me dijeron cuando yo competí con (el exgobernador bonaerense Daniel) Scioli, que iba a cerrar escuelas, hospitales, andaban mejor, no había faltante de medicamentos como ahora, los profesionales estaban mejor remunerados, no como ahora”, sostuvo Macri.En ese sentido, el ex presidente se dirigió a las personas adultas: “Le digo especialmente a los adultos, que tantas veces nos hemos equivocado, ahora sigamos a los jóvenes, ¡puta!Démosle la derecha a los jóvenes, para que no se vayan del país al menos. Que se están yendo todos están destrozando a las familias argentinas”.Por último, cerró la entrevista con un llamado a elegir al candidato de La Libertad Avanza el próximo domingo con un argumento ridículo: "”.