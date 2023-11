Massa visitó a la jubilada de 104 años: "Magdalena refuerza mi idea de que el camino es un gobierno de unidad nacional"

Visité a Magdalena, que con sus 104 años desea ir a votar y tenía ganas de conocerme.



Me llevo su mensaje de respeto y amor entre hermanos, donde cada quien pueda pensar y sentir libremente



Refuerza mi idea de que el camino es un gobierno de unidad nacional para terminar con la… pic.twitter.com/OzxEremKZu — Sergio Massa (@SergioMassa) November 16, 2023

A tres días del balotaje, el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, visitó a Magdalena Fanny Córdoba, una jubilada de 104 años que se convirtió a su votante más longeva, a quien felicitó por querer ir a votar y le contó: "Yo vengo planteando el tema del gobierno de unidad nacional como forma de terminar esta historia de la grieta que tanto daño nos hace".El ministro de Economía compartió el encuentro en sus redes donde contó: ""."Me llevo su mensaje de respeto y amor entre hermanos, donde cada quien pueda pensar y sentir libremente. Refuerza mi idea de que el camino es un gobierno de unidad nacional para terminar con la grieta que tanto daño nos hace", remarcó Massa.Durante el encuentro, como muestra el video, Massa le dijo: "YPor su parte, la jubilada de 104 años dijo que "no hay que tener rencores entre hermanos.".Al finalizar el encuentro, Magdalena le mostró su primer voto en el año '51 y le entregó a Massa un cuadro pintado por su hija.El caso de la jubilada se hizo conocido semanas atrás, cuando la Justicia Electoral ordenó reincorporarla al listado de personas habilitadas para sufragar ya que por su edad había sido excluida del padrón electoral, por lo que no pudo participar en las elecciones primarias del 13 de agosto ni en las generales del 22 de octubre.Al conocerse el fallo, voceros judiciales indicaron que al cumplir los 104 años, la mujer quedó excluida automáticamente del padrón electoral tal como lo indica la Acordada 28/2018 de la Cámara Nacional Electoral, que dispuso que por demoras en las comunicaciones de los organismos correspondientes y para depurar el padrón, las personas que cumplieran esa edad serían excluidas provisoria y automáticamente del Registro Nacional de Electores.De ese modo, si al cumplir 104 años una persona quiere seguir ejerciendo el derecho al voto, debe inscribirse en un registro informático como ciudadano o ciudadana "mayor de edad límite con intención de voto".