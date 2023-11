Uno por uno: qué dirigentes y extrapartidarios votan a Massa, cuáles apoyan a Milei y quiénes son neutrales

De cara a la última semana para la segunda vuelta presidencial, una recopilación de todas las adhesiones y posturas de la dirigencia nacional sobre las candidaturas de los aspirantes presidenciales de La Libertad Avanza, Javier Milei, y de Unión por la Patria, Sergio Massa, para el ballotage que se celebrará el próximo 19 de noviembre.El empresario Eduardo Eurnekian criticó a Javier Milei quien años atrás se desempeñó como empleado en una de sus compañías y al que ahora, a 96 horas del ballotage contra Sergio Massa, calificó de "fallado", aunque aclaró que no lo dijo con una "connotación negativa". "Tengo 3.700 ñatos que trabajan para la empresa. Uno salió fallado, ¿qué querés que haga?", preguntó entre risas Eurnekian, dueño de Corporación América, el holding que incluye a Aeropuertos Argentina 2000 entre sus principales activos.El gobernador electo de Neuquén también confirmó su apoyo al candidato presidencial de Unión por la Patria y se expresó en contra de "la venta de órganos, la quita de la coparticipación y el avasallamiento del federalismo". "Tengo definido el voto hace mucho tiempo, pero debo esperar acuerdos del partido. Tengo una amistad de años con Sergio (Massa) y vengo acompañando de una forma visible", expresó Rolando Figueroa en Radio Nacional y agregó: "Le decimos no a la venta de órganos, no a la quita de la coparticipación y no al avasallamiento del federalismo; y le decimos sí a la inversión en Vaca Muerta y el respeto a los héroes de Malvinas".El ex ministro de Economía y Producción Roberto Lavagna afirmó que votará por el aspirante presidencial de Unión por la Patria (UP) y pidió "trabajar en los consensos y buscar gobiernos de unidad nacional". "Es esencial cerrar la grieta extremista de izquierda y de derecha y juntarse en un centro progresista que atraiga e incorpore a parte de quienes se dejaron ganar por la idea de concebir a la política como conflicto permanente", pidió Lavagna, quien tendrá "mucho que ver" en un eventual gobierno de Sergio Massa, según expresó el propio candidato peronista.En tanto la ministra de las Mujeres y de la Diversidad de Neuquén expresó su apoyo al candidato presidencial de Unión por la Patria "en defensa de la democracia" y aseguró: "Elijo la unidad nacional". "Porque soy del MPN defiendo la democracia, la justicia social, las políticas de género, el federalismo, la igualdad de derechos, la diversidad de miradas y pensamientos, el respeto, la memoria, la verdad y la justicia", destacó la dirigente del Movimiento Popular Neuquino, liderado por el gobernador saliente Omar Gutiérrez y agregó: "Elijo la unidad nacional. Sergio Massa Presidente".Por su parte, la activista por los derechos humanos y exfuncionaria, Graciela Fernández Meijide, ratificó que votará a Sergio Massa en el ballotage del 19 de noviembre contra Javier Milei, sobre quien advirtió que “no tiene la más mínima experiencia y lo demostró en el debate”. “Firmé una declaración donde digo que, mirando a los dos candidatos, y como mal menor, votaré a Sergio Massa. Tiene experiencia para un momento tan difícil”, remarcó la ex ministra de Desarrollo Social y reconoció la situación compleja que atraviesa Argentina.A seis días del ballotage que definirá quién será el próximo presidente de la Argentina, si Sergio Massa o el líder de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, otra voz de la UCR se mostró en favor del candidato de Unión por la Patria (UP): el expresidente del bloque de Juntos por el Cambio (JxC ) en el Senado bonaerense Roberto Costa confirmó que apoya al hincha de Tigre. "Nos equivocamos, ahora hay que evitar el desastre del autoritarismo", dijo.También la Diócesis de Quilmes definió su postura a seis días del ballotage y defendió las principales propuestas del candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa. “La coyuntura socio-económica es difícil. Pero no nos salvamos solos. La salida es en común, en un proyecto de unidad nacional que no deje afuera a nadie”, remarcaron en un comunicado. En el mismo texto, la diócesis a cargo del obispo Carlos José Tissera definió las propuestas de la fórmula de Javier Milei y Victoria Villarruel como una "amenaza de la vida".La senadora por el Movimiento Popular Neuquino, Lucila Crexell, manifestó su respaldo a la candidatura presidencial de Sergio Massa de cara al ballotage entre Unión por la Patria y La Libertad Avanza. "La prescindencia no es una opción en política", advirtió la abogada en Twitter y definió: "Por eso apoyo a Sergio Massa. Me sumo a su convocatoria al diálogo". "Confío en que tiene las cualidades para encarar la reconstrucción institucional de Argentina. Lo 'nuevo' es improvisación e incapacidad política para gobernar", apuntó contra Javier Milei.El intendente electo de Tigre e histórico adversario de Sergio Massa y Malena Galmarini en el municipio del norte del conurbano manifestó su postura a favor del ministro de Economía después de que Javier Milei lo corriera en el debate presidencial con la derrota de la titular de AySA en las urnas locales. En el eje temático Seguridad, Milei reconoció que Massa hizo "un buen trabajo en Tigre", pero remató: "Cada vez que fue tu mujer a las elecciones perdió siempre". Este lunes, Julio Zamora escribió en Twitter: "Nosotros nunca león, siempre Tigre #MassaPresidente". Para acompañar las dos oraciones eligió una foto del mano a mano entre ambos candidatos.Una treintena de organizaciones no gubernamentales (ONG) reivindicaron este domingo que "el pacto democrático" está sintetizado "en el Nunca Más" y pidieron que en el ballotage del 19 de noviembre no se tire "por la borda" lo conseguido en 40 años de democracia en un comunicado titulado "La democracia se mejora con más democracia". "En estas elecciones, tengamos presente 40 años de aprendizajes como sociedad. No tiremos por la borda la democracia que supimos conseguir" solicitaron 28 ONGs en el texto, entre las que se encuentran el Centro de Estudio Legales y Sociales (Cels), Amnistía Internacional, Greenpeace, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Fundación Huésped, entre otras.El propietario de Editorial Perfil, Jorge Fontevecchia, reiteró la advertencia que había hecho antes de las PASO sobre La Libertad Avanza por "antidemocrática", pero fue más allá: "Puede haber diferentes formas de no votar a (Javier) Milei, pero solo una de votar a favor de la democracia: que es hacerlo por Sergio Massa".Bajo la consigna “Un voto para defender la convivencia y derrotar al odio”, afiliados y afiliadas a la Unión Cívica Radical (UCR) repudiaron los dichos y “las ofensas” de Javier Milei hacia el partido centenario y promovieron “un voto positivo” para Sergio Massa, aspirante presidencial de Unión por la Patria. “Dentro de la libertad de acción que resguarda la unidad partidaria, estamos firmemente convencidos que cada radical debe repudiar enérgicamente las ofensas al partido y sus logros por parte de los candidatos a presidente y vice de La Libertad Avanza”, expresa el comunicado que lleva la firma de más de 200 representantes radicales.La dirigencia de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y diversas agrupaciones estudiantiles de todo el arco político se reunieron en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires para expresar su rechazo a las propuestas de arancelamiento y vouchers educativos propuestas por el candidato presidencial de La Libertad Avanza(LLA), Javier Milei, con vistas al ballotage del 19 de noviembre.Mario Rapoport, Eduardo Basualdo, Mercedes D'Alessandro, Noemí Brenta y otras cientos de personas especializadas en Economía firmaron una solicitada para advertir que en el ballotage "están en juego dos modelos de país" y que "el único camino posible para solucionar los problemas de Argentina" es la propuesta de "unidad nacional" que realiza Sergio Massa. "La sociedad argentina tiene experimentado en carne propia lo que ocurre con salarios y jubilaciones ante devaluaciones significativas del peso respecto al dólar", destacaron en el texto.Emilio Monzó y Sergio Massa construyeron en las últimas semanas un acuerdo político electoral por el cual el diputado de origen justicialista sale a buscar los votos que le faltan a Unión por la Patria (UP) para ganarle a Javier Milei en el ballotage del 19 de noviembre. El candidato a presidente se comprometió a incluirlo en su propuesta de gobierno de unidad nacional. Parte de ese vínculo quedó expuesto esta semana, cuando Massa lo nombró durante una entrevista en televisión, pero se inició con mayor fortaleza dos días después de las primarias, a instancias de la ruptura de Monzó con Patricia Bullrich.La Izquierda Socialista, partido que encabeza Pollo Sobrero y que es una de las fuerzas minoritarias del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, publicó un comunicado para sumarse al "repudio político-electoral a (Javier) Milei" y llamó a dar "un voto crítico a (Sergio) Massa". Esta fuerza fue más tajante que la liderada por la ex aspirante a la presidencia Myriam Bregman y reconoció que "el 22 de octubre millones eligieron votar a Massa, ministro de Economía del gobierno actual, para impedir que avanzara el nefasto proyecto político, económico y cultural de Milei".El ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, adelantó que apoya a Sergio Massa en el ballotage contra Javier Milei. "Hace falta un gobierno de unidad nacional, en serio, que sea la herramienta transformadora que necesita nuestro pueblo para comenzar a dar vuelta la página del dolor y la desesperanza", pidió Urtubey en su cuenta de Twitter y apuntó: "El anterior gobierno no lo hizo. El actual tampoco". "No lo hago sólo como peronista, lo hago como un defensor de la democracia y de mi país. Sigo creyendo, como siempre lo hice, que donde hay una necesidad, hay un derecho", reafirmó el ex mandatario provincial y remarcó que "los problemas son demasiado grandes y los argentinos están demasiado mal para que la respuesta sea más mezquindad y más soberbia".La diputada de Identidad Bonaerense Graciela Camaño manifestó su apoyo hacia el candidato presidencial de Unión por la Patria de cara al ballotage del 17 de noviembre. "Yo no tengo ninguna duda: voy a acompañar la candidatura de Sergio Massa. Lo conozco, sé de sus defectos y virtudes", anunció en declaraciones a Futurock. Y agregó: "Creo que tenemos que ir a votar con un poco más de generosidad. No hay que ir a votar con odio, eso es lo que generó la aparición del lumpenaje en política".El ex vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, José Urtubey, se posicionó de cara al ballotage y advirtió que “atacar la justicia social es atacar el ADN cultural de la Argentina”. “Hay miles de cosas que están mal, no me caben dudas, pero no tranzo la esencia de ser argentino”, argumentó el accionista del grupo forestal Tapebicuá y de la papelera Celulosa Argentina.El exdiputado y exsecretario de Cultura, Julio Bárbaro sostuvo que votará a Sergio Massa para el ballotage porque Javier Milei "expresa un exceso de decandencia". "Voto a Massa asumiendo que me deja algunas dudas, jamás votaría a Milei ya que como argentino siento que expresa un exceso de decadencia", publicó Julio Bárbaro, histórico dirigente peronista, en Twitter.Un sector de la UCR encabezado por el exsenador apoyó al candidato presidencial de Unión por la Patria (UP) en el ballotage del próximo 19 de noviembre y criticó la postura de algunos referentes provinciales y nacionaels del partido. "El radicalismo no va a acompañar a Javier Milei. Primero por una cuestión ideológica y segundo, es el hombre que más ha insultado a Hipólito Yrigoyen y a Raúl Alfonsín", expresó Nito Artaza en declaraciones a Télam Radio.Un grupo conformado por investigadores e intelectuales llamó a votar por Sergio Massa en el ballotage del próximo 19 de noviembre y consideraron: "No hay futuro común bajo un gobierno de Milei". "Ratificamos el compromiso que hemos suscripto luego de las PASO y que, como resultado de las elecciones en primera vuelta, nos lleva a votar a Sergio Massa contra Javier Milei", asegura el texto que lleva la firma de Carlos Altamirano, Pablo Alabarces, Graciela Fernández Meijide, Alejandro Katz, Mariano Llinás, Natalia Volosin, Roy Hora, Beatriz Sarlo, entre otras figuras destacadas de las ciencias sociales."La conducta pública de Milei y de buena parte de su equipo es contraria a la cultura democrática que propiciamos para fortalecer una comunidad política pluralista y pacífica; su explícita negación del pacto de los derechos humanos habilita un retorno de formas de violencia política y estatal que creíamos superadas; y su propuesta prebiscitaria de gobierno anticipa una práctica cesarista y autoritaria de la Constitución Nacional", agregaron.Facundo Castelli reveló que votará a Sergio Massa en un comunicado y coincidió con el presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, al reivindicar su frase: “Todo lo que tenga que hacer para que no gane (Javier) Milei lo voy a hacer, todo lo que tengamos que hacer para que no gane un riesgo para la democracia en la República Argentina”. "Ya he decidido mi voto en favor de la persona que nos brindará la posibilidad histórica de construir de una vez y para siempre el país que nos merecemos, para el futuro de nuestros hijos y próximas generaciones con un gobierno que convoque a todos los sectores y represente los intereses de la Nación", explicó el intendente de Puan en Twitter.El Partido de los Trabajadores Socialistas, una de las dos fuerzas mayoritarias que componen el FIT-U, llamó a no votar a Javier Milei en el ballotage del 19 de noviembre próximo, pero sostuvo que tampoco puede avalar al postulante oficialista, Sergio Massa.Nicolás Massot no acompañará la decisión de Patricia Bullrich y Mauricio Macri de respaldar a Javier Milei en el ballotage contra Sergio Massa, pero tampoco será neutral. "Tengo bastante poca garantía de que un cambio conducido por Milei vaya a representar una mejora. La verdad, tengo muchas dudas", reconoció el diputado electo por la lista que encabezaba la presidenta del PRO. Aseguró que las dudas no lo transforman "automáticamente en un militante kirchnerista", sino en "un diputado aguerrido que va a pelear por la plataforma de gobierno" de Juntos por el Cambio. "No es tan difícil, eso es lo que está en juego. Así que, disculpame la expresión, pero neutralidad las pelotas", apuntó el legislador en Radio Con Vos.La excandidata a intendenta de Florencio Varela por Juntos por el Cambio (JxC) apoyará a Sergio Massa en el ballotage ante el minarquista y consideró: "El límite es la demencia, el odio y el desquicio". "Tengo la necesidad de no convalidar a Milei, quiere arrastrarnos a la locura total", expresó Florencia Casamiquela en entrevista con AM740.El diputado de Juntos por el Cambio (JxC) sostuvo que no apoyará al candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, porque opina que el terrorismo de Estado fue "una guerra con excesos" y es "lo mismo que dijo (Eduardo) Massera en el Juicio a las juntas". "En materia de derechos humanos, tengo muy claro lo que tiene que ver con las políticas de memoria, y Milei considera que el terrorismo de Estado fue una guerra con excesos, lo mismo que dijo Massera en el Juicio a las Juntas. Yo pienso lo contrario", señaló Daniel Lipovetzky en declaraciones a El Destape y agregó: "Uno no puede coincidir con alguien que considera que el Estado es una organización criminal violenta".El diputado Topo Rodríguez y la diputada Natalia de la Sota del Interbloque Federal confirmaron que votarán a Sergio Massa en el ballotage porque no pueden ser "indiferentes" ni "neutrales". Como contó Letra P, el ministro-candidato dio inicio a su tour de la unidad después de las PASO al invitar a ambos a su último viaje a Brasil.Carlos Maslatón, el multimillonario influencer que más militó el crecimiento de la ola libertaria y de la figura de su líder, terminó siendo el más claro y contundente detractor con un manifiesto durísimo que escribió y publicó para fundamentar su decisión de no votar a Javier Milei en el ballotage del 19 de noviembre, cuando, anunció, elegirá la boleta del candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa. El acuerdo del libertario con Mauricio Macri es la razón central de la decepción del empresario con el León de ultraderecha.Los jefes de gobierno de Brasil, México y España lanzaron este martes declaraciones de apoyo a Sergio Massa de cara al ballotage presidencial del domingo con Javier Milei y se sumaron a pronunciamientos de exmandatarios como el español José Luis Rodríguez Zapatero y el uruguayo José Mujica. En un sentido, esos gestos eran esperables, dado el perfil progresista de los mencionados, pero detrás de ellos hay algo más: la inquietud de socios clave de la Argentina ante la posibilidad de que se instale en el poder un proyecto de derecha radical potencialmente dañino para las relaciones bilaterales en lo político y en lo comercial.El desembarco de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) podría ser un hecho si el candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, gana el ballotage del próximo 19 de noviembre. El libertario tomó una de las ideas que sobrevuelan la cabeza de su flamante socio, Mauricio Macri, y se encendió la polémica. Este sábado, los clubes de primera división del fútbol, encabezados por Boca Juniors y River Plate, rechazaron la llegada de los capitales privados y "repudiaron" los dichos del libertario sobre la implementación "del modelo inglés".El diputado radical se expresó en contra del candidato de La Libertad Avanza y afirmó: "Los radicales no vamos a votar a Milei". "Si gana Milei se pone en riesgo la democracia, los radicales no lo vamos a votar. Mauricio Macri hizo campaña por él desde que la mayoría de Juntos por el Cambio no quiso a Milei dentro de la coalición", expresó Emiliano Yacobitti en LN+ y aclaró: "No vamos a ir a un gobierno de unidad con Massa".El actor Luis Brandoni encabezó la lista de diputados al Parlamento del Mercosur de Juntos por el Cambio, obtuvo el tercer lugar con el 24,8% en su categoría y este sábado en La Noche de Mirtha por El Trece se lamentó por el escenario de ballotage del 19 de noviembre ya que no puede votar por candidatos en los que no cree. “Ya voté por quien quería”, afirmó el artista. “¿Vas a votar en blanco?”, le consultaron, y Brandoni aclaró: “No, no voy a ir”.El Partido Obrero (PO) resolvió no apoyar "políticamente" y no votar ni Sergio Massa ni a Javier Milei en el ballotage. "No apoyamos políticamente ni votamos ni a Milei ni a Massa", definieron en una resolución tras una conferencia electoral que realizaron donde participaron delegados de todo el país en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.El partido, que forma parte de la alianza del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) y que conduce Gabriel Solano, planteó que el ballotage es "una extorsión montada" por lo que son "conscientes de que una parte del electorado de izquierda se orienta a votar a Massa". "Es necesario reforzar la explicación de que la orientación que está en marcha, de un gobierno de unidad nacional con el imperialismo, buscará utilizar estos votos para reforzar una política antiobrera. Combatimos a Milei y llamamos a enfrentar la unidad nacional de ajuste de Massa contra los trabajadores", subrayaron en su resolución.El dirigente de la UCR Daniel Angelici aseguró que no se inclinará por Javier Milei en la segunda vuelta electoral del 19 de noviembre y señaló que está decidiendo si votará en blanco o lo hará en favor de Sergio Massa.El excandidato presidencial de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, estrenó este viernes una postura peculiar de cara al ballotage. Horas después de que su fuerza asegurara que fueron "falsas" unas presuntas declaraciones del gobernador de Córdoba en favor de Javier Milei, a las que calificaron de fake news, se manifestó en redes sociales en contra del juicio político que el Congreso lleva adelante contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia y se lo atribuyó al "gobierno kirchnerista del ministro Sergio Massa".Desde Hacemos por Nuestro País aseguraron que son "falsas" las presuntas declaraciones de Juan Schiaretti a favor de Javier Milei para el ballotage del próximo 19 de noviembre ante Sergio Massa, una información que fue compartida en Twitter por el propio libertario y aclararon: "El gobernador no se ha expresado al respecto".La diputada por el Partido Socialista, Mónica Fein, reveló que su espacio acompañará a Sergio Massa en el ballotage al considerar que "Javier Milei pone en riesgo la democracia". “Siempre fuimos opositores al kirchnerismo, venimos de derrotarlo categóricamente en Santa Fe, pero Milei pone en riesgo la democracia y no vamos a ser prescindentes frente a ese peligro”, expresó Fein en declaraciones radiales y agregó: "No somos ni seremos nunca de UxP, la decisión radica en el peligro que significa Milei para el país".Beatriz Sarlo reveló que se "sorprendió" al ver su firma en un comunicado junto a otros intelectuales y artistas en apoyo a Sergio Massa de cara al ballotage. “No estoy del todo de acuerdo con el documento”, reconoció la reconocida periodista y detalló que fue un amigo el que la incluyó en el comunicado sin consultarle antes. “Un amigo me dijo ‘te puse tu firma en ese documento’. Cuando le pregunté por qué lo hizo, me dijo que le pareció que iba a estar de acuerdo”, relató la ensayista en Radio 10 y sentenció: "Hubiera preferido que mi firma no aparezca".El expresidente de Boca rechazó el apoyo de Mauricio Macri a Javier Milei para confrontar a Sergio Massa en el ballotage y afirmó que se adhiere "a la expresión del Comite Nacional del radicalismo". "El radicalismo en el Comité Nacional hizo un documento al cual yo adhiero formando parte de la mesa del Comité Radical. Yo acompaño las decisiones de mi partido", sostuvo Daniel Angelici, dirigente de la Unión Cívica Radical, quien participó del homenaje que hizo el partido centenario al expresidente Raúl Alfonsín.Margarita Stolbizer adelantó que no acompañará a ninguno de los dos candidatos del ballotage, pero que "siempre" se manifestaron "a favor del diálogo" y que acompañarán "desde el Congreso, las cosas que estén bien y rechazaremos lo que no construye" de un eventual "programa de desarrollo productivo" de Sergio Massa. El partido GEN ya había definido su neutralidad el día que Patricia Bullrich anunció el respaldo a Javier Milei en conferencia de prensa.Macri reconoció que con Milei tienen "todas las incertidumbres", pero que "nunca" le mintióMauricio Macri fue el que llamó a Javier Milei para reunirse con Patricia Bullrich en su casa y acordar el respaldo de la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio a La Libertad Avanza. El expresidente reconoció que "no adhería" al libertario y que no se afilió, pero que entiende "cómo funciona un ballotage, una instancia donde se vota por lo menos malo, por lo que uno no quiere que llegue a la presidencia".El ex presidente del bloque Juntos por el Cambio en la Legislatura de Córdoba, quien se sumará a partir del 10 de diciembre al área de Gobierno de Martín Llaryora, aseguró que el 19 de noviembre “los cordobeses se volcarán masivamente por el cambio” y prometió aportar "para ayudar a que el kirchnerismo no se perpetúe en el poder". “Hay radicales quieren ser parte de este cambio y no neutrales y para ello, no tengo dudas, debemos apoyar y acompañar a Javier Milei. Las especulaciones son funcionales a Sergio Massa. El futuro de Argentina está en juego: o continuidad o cambio”, apuntó el radical en La Voz.Rattazzi, el presidente de Gruppo Modena y ex presidente en FCA Argentina S.A. (ex Fiat Argentina) se posicionó con Javier Milei de cara al ballotage de este domingo contra Sergio Massa. "Yo tengo muchos hijos y nietos, voy por el cambio y la libertad", definió Cristiano Rattazzi en la previa de los almuerzos que organizó el Consejo para el Comercio y la Producción (Cicyp).Flavia Delmonte adelantó que votará a Javier Milei en el ballotage contra Sergio Massa, aunque entiende que "muchas de las medidas polémicas -como mínimo- requieren de una ley y ahí, los bloques políticos debatirán y, de ser necesario, rechazarán". "Massa no puede ser nunca la respuesta a los problemas que su propio gobierno profundizó", definió la senadora provincial bonaerense por Juntos.El legislador cordobés Marcelo Cossar adelantó que votará por Javier Milei en el ballotage del 19 de noviembre contra Sergio Massa y que fiscalizará para La Libertad Avanza porque no quiere "que ganen los tramposos, los vivos". "Voy a ir a buscar tu elecicón, mi elección. Andá a votar y si tenés tiempo y un poquito de ganas, fiscalizá", pidió en un video que publicó en Twitter.La senadora de Juntos por el Cambio (JxC) pidió "dejar atrás al kirchnerismo" y optar por "un cambio", en un claro gesto de apoyo a la candidatura presidencial de Javier Milei en el ballotage del próximo 19 de noviembre. "En 9 días tenemos la opción de elegir continuar con el modelo del 60% de chicos pobres, 140% inflación, o un cambio. Dejemos atrás al kirchnerismo, el gobierno más corrupto de la historia. No nos dejemos engañar, por más que se pinten la cara, es continuidad kirchnerista", afirmó Carolina Losada, la referenta política de Patricia Bullrich en Santa Fe.El diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Diego Santilli llamó en las últimas horas a Guillermo Francos y Guillermo Ferraro, encargados de la fiscalización de La Libertad Avanza (LLA) y eventuales ministros de un gobierno de Javier Milei, para avisarles que pondrá a disposición la estructura política que le responde en la Primera y la Tercera secciones electorales el próximo 19 de noviembreEl viceintendente electo en Córdoba capital, Javier Pretto, adelantó que votará a Javier Milei el 19 de noviembre contra Sergio Massa. "Mi postura personal es que votaré a la fórmula de Javier Milei y Victoria Villarruel con la esperanza de poder construir un futuro mejor para todos los argentinos", explicó la mano derecha de Daniel Passerini en Twitter.En el medio de la polémica por el ajustado escrutinio que terminó con Juan Ibarguren como intendente electo de Pinamar, el jefe comunal saliente, Martín Yeza, manifestó que votará por Javier Milei en el ballotage y que va a "colaborar con Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Cristian Ritondo en el operativo de fiscalización para cuidar el voto de los argentinos".La diputada de la Coalición Cívica aseguró que no acompañará al ministro de Economía en el ballotage y expresó: "Ojalá Milei nos dé a un sector de la sociedad la esperanza de que va a hacer las cosas bien". "Votar a Sergio Massa, nunca, never in the life, nunca en mi vida. Votar en contra es un conjunto vacío. Ojalá que Javier Milei nos dé a un sector de la sociedad la esperanza de que va a hacer las cosas bien, que su economía va a estar bien", dijo Paula Oliveto, legisladora por la Coalición Cívica y agregó: "Yo no voto anti, yo voto propositivo porque tengo hijos que se crían en este país. El anti evita que Milei explique como va a gobernar, porque un día dice una cosa y otro día dice otra".La fundadora del comedor Los Piletones, Margarita Barrientos, adelantó que va a votar a Javier Milei en el ballotage para “hacer otra experiencia”. “Le va bien o le vaya mal en cuatro años no lo vamos a votar, pero queremos conocer algo nuevo”, se sinceró en Radio Nacional. Barrientos no está de acuerdo con las principales propuestas del candidato presidencial de La Libertad Avanza, pero está "segura de que eso no va a suceder". “No estoy de acuerdo con tener un voucher para mandar a mis hijos a la escuela ni para atenderme en el hospital”, explicó la cocinera y agregó: “Demasiadas trabas tenemos para que nos pongan otra”.La senadora provincial de Juntos por el Cambio (JxC) expresó su apoyo público a la candidatura de Javier Milei y consideró: "Más kirchnerismo es lo peor que puede pasarle a nuestro país y a nuestra gente". "Junto a Patricia Bullrich, transmitiendole la posición de muchos peronistas que seguimos creyendo en el cambio, y que más kirchnerismo es lo peor que puede pasarle a nuestro país y a nuestra gente", afirmó Claudia Rucci y agregó: "El 19N votamos a Javier Milei".El exsenador había compartido el comunicado de los gobernadores de Juntos por el Cambio que se distanciaron de la decisión de Patricia Bullrich y Mauricio Macri de acompañar a Javier Milei en el ballotage contra Sergio Massa, pero este lunes eligió sumarme al Team Javier. "Comparto con Patricia y Mauricio que no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se consolida una nueva versión del viejo proyecto político de siempre, que sólo busca perpetuarse en el poder a costa de más hambre, pobreza y destrucción para los argentinos", explicó el ex ministro de Desarrollo Social en Twitter y determinó: "Hoy la alternativa a eso es una sola".Claudio Avruj acompañará la decisión de Patricia Bullrich y de Mauricio Macri de apoyar a Javier Milei en el ballotage contra Sergio Massa. El ex secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural durante el Gobierno del fundador del PRO adelantó que "no es una posición cómoda", pero que no será "neutral". "No puedo votar a Massa. Representa el kirchnerismo, y son ellos quienes pactaron con Irán", argumentó Avruj en Twitter.El legislador porteño Roberto García Moritán (Republicanos Unidos), quien apoyó a Jorge Macri (PRO) en la interna opositora para las elecciones de la Ciudad, se manifestó en favor de la decisión de Mauricio Macri y Patricia Bullrich de apoyar a Javier Milei en la segunda vuelta.