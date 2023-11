Macri lanzó una insólita denuncia para frenar las elecciones en Boca y no competir con Riquelme

Mauricio Macri, que va como candidato a vicepresidente de la lista que lidera Andrés Ibarra pero que comanda en persona, lanzó una insólita denuncia contra las agrupaciones oficialistas de Juan Román Riquelme, mediante lo cual parece intentar frenar las elecciones en Boca Juniors y buscar quedarse con el club "por escritorio"

Es que el próximo sábado 2 de diciembre se llevarán a cabo las elecciones en la institución xeneize y Riquelme con Jorge Amor Ameal como vice competirá contra la fórmula opositora conformada por Ibarra y Macri y en la previa todo indica que el ex enganche de la Selección Argentina lleva las de ganar.En este contexto, Macri realizó una insólita denuncia poco después de que la lista liderada por el ídolo salga a la luz. Este hecho se dio a sólo quince días de la jornada en la que los hinchas "Xeneizes" definirán el futuro de la institución.. Por ese motivo motivo, Soy Bostero - agrupación fundadta por el propio exfutbolista del club en 2022 - no tendría el derecho de participar de las elecciones al igual que Por Un Boca Mejor y Xeneizes Por Siempre Boca.En primer término, todo dependerá de lo que decida la Comisión Electoral en los próximos días. El órgano está conformado por tres integrantes del oficialismo -Ricardo Rosica (secretario del club), Carlos Montero (tesorero) y Sebastián Rodríguez (socio elector designado por la Comisión Directiva)-, y tiene 5 días desde el cierre de las listas para oficializarlas o bajarlas.En caso de que esto último no suceda, Macri y compañía estarían dispuestos a llevar la demanda a la Inspección General de Justicia. De esta manera, todo dependerá de lo que el organismo decida antes del próximo 2 de diciembre.Más allá de las últimas encuestas, que favorecían a Riquelme por diferentes márgenes, la complicación que tiene Macri para derrotar al ex futbolista es que, además de ser el máximo ídolo de la institución, su gestión logró recuperar la identidad del club, promover jugadores juveniles, sanear la economía, recuperar el estadio y el predio, valorizar al club en todos los deportes y, en lo futbolístico profesional, Boca fue el equipo más ganador del fútbol argentino durante los cuatro años riquelmistas, entre otras cosas.