Gioja aseguró que con el eventual gobierno de Massa se buscará a los mejores de cada partido

En declaraciones para nuestro medio, el diputado nacional José Luis Gioja, referente del kirchnerismo, afirmó que se encuentran trabajando incansablemente en una "militancia hormiga" para explicar a la ciudadanía la importancia de votar con la celeste y blanca.

"Estamos convencidos de que las propuestas de los libertarios, como la dolarización y prescindir del Banco Central, no tienen lugar en la Argentina. Además, reafirmamos nuestra postura sobre las Malvinas, que son y serán siempre argentinas", destacó el ex gobernador de San JuanEl diputado nacional resaltó que figuras como Sergio Massa y Agustín Rossi representan los verdaderos intereses del pueblo argentino. "En su agenda, lo primero son los intereses del pueblo argentino", afirmó Gioja, subrayando la importancia de la unidad nacional en el actual panorama político.Al referirse a la polarización entre Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner, Gioja aclaró: "Esto no es ni Macri ni Cristina, sino Milei o Massa, y el tigrense representa lo nuestro. Massa reinterpreta el país que queremos".Ante las críticas hacia el gobierno anterior, Gioja respondió con contundencia: "Mauricio Macri la está recontrametiendo la cola", haciendo referencia a la gestión previa, pero recalcó la necesidad de mirar hacia adelante. "Lo que ha definido nuestro candidato es que lo que se viene es un gobierno de unidad nacional, y hay que buscar a los mejores, estén donde estén. Si nosotros tenemos que hacer banco, haremos banco porque lo primero que está es la Patria", concluyó.