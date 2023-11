Milei hizo pasar imágenes de la Marcha del Orgullo como si fueran de su cierre de campaña

El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, publicó este jueves una imagen de la última marcha del orgullo en Córdoba, haciéndola pasar como tomada en su cierre de campaña.La imagen muestra una multitud en el centro de la ciudad cordobesa, tomada desde arriba, junto al tema de La Beriso "vamos por la gloria".La foto fue tomada con un drone, desde atrás del escenario. Se puede ver entre la multitud una bandera con los colores del orgullo LGBTQIA+.La imagen originalmente fue compartida el martes 14 de noviembre por la cuenta de la Comisión Oficial de la Marcha del Orgullo de Córdoba (orgullocba).La falsa imagen fue la única incluida entre el contenido que compartió el candidato en sus redes sociales.El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, cerró su campaña ayer en acto multitudinario organizado en el cruce de las calles Hipolito Yrigoyen y Obispo Tejedor, en el centro de Córdoba capital.Junto al líder libertario estuvieron en el escenario, su compañera de fórmula, Victoria Villarruel; y la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. También estaba el influencer de ultraderecha, Agustín Laje; el legislador porteño, Ramiro Marra; la ex candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Carolina Piparo; la diputada electa, María Celeste Ponce; Martín Menem y la armadora del espacio y hermana del candidato Karina Milei.Milei pidió que "este domingo nos pongamos de pie para la reconstrucción argentina" e insistió con la idea de que el domingo es la elección "más importante de los últimos 100 años". Le pidió a sus seguidores que "el miedo no le gane a la esperanza" y afirmó que", expresó. Y aclaró que "los fiscales que responden a la señora Bullrich y Macri van a cuidar los votos para ganar el domingo. Porque los votos están y vamos a ganar el domingo".