Tras el avance de la Ley Nacional de Danza en Diputados, trabajadores de la danza se manifiestan en contra de Milei

“Con Milei no hay ley”.tuvo un avance al conseguir la firma de dictámenes en la comisión de Cultura de la Cámara de Diputados la semana pasada. Sin embargo, el logro podría dar marcha atrás ante la posibilidad de que el candidato de La Libertad Avanza,-que propone la eliminación del Ministerio de Cultura- sea electo presidente en el balotaje del domingo, por lo que colectivos de profesionales de la danza salieron a manifestarse en contra.Los proyectos unificados fueron impulsados desde el bloque oficialista y la izquierda. Son de autoría de las diputadas(Frente de Todos) y(Frente de Izquierda) y obtuvieron el pasado 9 de noviembre los dictámenes en la comisión de Cultura, pero todavía necesitan la aprobación de la comisión de Presupuesto y Hacienda para ingresar al recinto. Por su parte, el titular de la Comisión de Cultura,, ya aclaró que Juntos por el Cambio presentará un dictamen propio que “achica el tema fiscal”.En 15 años de lucha, es la primera vez que se llega a esta instancia, ya que anteriormente el proyecto de ley ingresó 7 siete veces, siendo la primera presentación en septiembre del año 2012, perdiendo en todas las ocasiones dictamen parlamentario para su tratamiento.En diálogo con, antes de la veda electoral, la diputada oficialistaexplicó que tener u, entendiendo que es una de las artes más federales en donde se concentra la mayor tradición de los pueblos del interior del país” y que, además, posibilitaría que los trabajadores y trabajadoras de la danza “puedan desarrollar su arte en cada territorio de la misma manera que se hace en las en las ciudades más importantes”.Al respecto, en declaraciones a este medio,señaló que la creación del INDA “”. Para la legisladora, “no da lo mismo si el directorio del INDA tiene autoridades elegidas a través del voto o si son puestas a dedo en su totalidad por los gobiernos de turno, las autoridades del INDA deben ser elegidas por la comunidad de la danza y deben contar con financiamiento”.Del Plá resaltó que el área de Presupuesto del Congreso “ya se expidió favorablemente por la ley, en el sentido de que no representa realmente un gasto significativo, sino que implica principalmente una redistribución en los recursos”.“Nosotros tenemos toda la expectativa puesta en la organización y la movilización de las y los bailarines, de toda la comunidad de la danza y de la cultura que son los que han hecho todo lo posible y van a seguir haciéndolo para conquistar la ley. En este sentido,”, remarcó la legisladora del FIT.Sobre cómo podría continuar el tratamiento del proyecto de ley en el escenario político actual, Uceda señaló: “Este proyecto unificado es producto de un profundo ejercicio democrático y de consenso,, hay que tener claro que con un gobierno de Milei no importa el dictamen que saquemos de presupuesto, ni la cultura, la danza, ni nada que no tenga que ver con con el mercado va a poder tener desarrollo en nuestro país”.Así como la educación pública, la salud, los clubes del deporte y la posibilidad de poder vivir en un país democrático, todo eso está sujeto a que Milei no gane las elecciones”, remarcó la legisladora oficialista en declaraciones a este medio.Y volvió a insistir en que “. “Aunque lo descarto, porque los pueblos no se suicidan”, consideró.Diferentes colectivos de trabajadores de la danza salieron a manifestarse en contra del candidato de La Libertad Avanza y pidieron votar a su contrincante de Unión por la Patria,Entre ellos, se manifestó la(AATDa), el sindicato gremial recientemente oficializado, que convocó a “no votar a Milei” porque “con un gobierno de libre mercado sin intervención del Estado” la actividad de a danza “sería aún más precarizada”.la cultura no se cierra, la cultura es nuestra historia viva. Porque tenemos memoria.”, sostuvieron en un comunicado.En ese sentido, se expresó laque impulsó el proyecto por la ley nacional junto al FITU. “El presente pide decisiones claras,”, aseguraron.Desde el Movimiento Federal de la Danza consideraron que “es necesario un compromiso activo que continúe con la defensa de nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras de la danza del país”. “ya que el otro candidato pretende cerrar el Ministerio de Cultura arriesgando todo lo conseguido hasta ahora e incluso poniendo en riesgo la continuidad democrática.”, remarcaron.