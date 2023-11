La jueza María Servini arremetió contra La Libertad Avanza: No me vengan a hablar de fraude

La jueza María Servini lanzó criticas a La Libertad Avanza luego de que este espacio criticara los comicios geniales. “Queremos que la gente salga contenta y no me vengan a hablar de fraude”, manifestó a Infobae, la magistrada.“Nos preocupa que digan que hay fraude, no puede haber fraude. Pero nunca hemos tenido una denuncia de fraude. Jamás en 30 elecciones. Nunca. “Si hay, tienen que hacer la denuncia””, señaló.“Todavía está trabajando la gente nuestra recorriendo los colegios para controlar los acondicionamientos. Todo para que quede todo listo para mañana. Eso arrancó ayer a la noche”, indicó.Además, la magistrada apuntó contra La Libertad Avanza por el faltante de boletas entregadas. “En una elección como esta, con tantos votos en disputa, está mal”, remarcó Servini.Cabe mencionar que el pasado 2 de noviembre, la Junta Electoral de la Capital Federal estableció que cada agrupación política debía proporcionar 10.000 paquetes de boletas, con un mínimo de 100 y un máximo de 350 boletas por paquete. Unión por la Patria hizo entrega de los 10.000 paquetes conteniendo 350 boletas cada uno. Pero La Libertad Avanza entregó 10.000 paquetes con el mínimo pedido, entre 100 y 150 boletas cada uno, además de 1.000 paquetes con menos de 100 boletas, por debajo de lo pedido.Se le solicitó a La Libertad Avanza que entregara 10.000 paquetes adicionales con un mínimo de 100 boletas cada uno, antes del 11 de noviembre. Pero el plazo se venció sin que la alianza cumpliera con el requerimiento.