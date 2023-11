Elecciones balotaje 2023: abrieron las escuelas y los argentinos eligen presidente entre Massa y Milei

las escuelas abrieron sus puertas y ya comienzaron a recibir a los alrededor de 35 millones de argentinos habilitados para sufragar y elegir al próximo Presidente de la Nación, entre Sergio Massa de Unión por la Patria (UxP) y Javier Milei de La Libertad Avanza (LLA)

Tras una campaña electoral que pareció eterna, desde las PASO y las generales hasta llegar a este domingo 19 de noviembre y el balotaje,Están habilitados a participar del proceso electoral las personas mayores a 16 años, incluso quienes los que cumplieron el día de la elección general inclusive, que registren su Documento Nacional de Identidad (DNI) actualizado. Se debe estar inscripto en el padrón electoral, cuyo listado ya se encuentra disponible desde el 14 de julio.Mientras que en las PASO La Libertad Avanza y Javier Milei habían sido los más votados a nivel fuerza y candidato, en las elecciones generales de octubre Massa y Unión por la Patria se llevaron la delantera, relegando a Juntos por el Cambio y Patricia Bullrich al tercer lugar, afuera de la segunda vuelta.Como Massa ni Milei lograron el 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos o el 40% de los votos con una diferencia de 10 punto del segundo candidato, que es lo que establece la ley para consagrarse como ganador en las elecciones presidenciales, es que la definición tuvo que pasar a la segunda vuelta.De acuerdo al Código Electoral Nacional, “en la segunda vuelta participarán solamente las dos fórmulas más votadas en la primera, resultando electa la que obtenga mayor número de votos afirmativos válidamente emitidos”. Por eso, los argentinos están votando este domingo entre Massa y Agustín Rossi (UP) y Milei y Victoria Villarruel (LLA).Según los datos oficiales, hubo 35.394.425 personas habilitadas para votar el pasado 22 de octubre en las elecciones generales, y para el 19 de noviembre, tanto el padrón electoral, como las autoridades de mesa y los lugares de votación son los mismos que en esa instancia. Sin embargo, es recomendable chequear los datos antes de ir a votar para asegurarse de que no hayan cambiado.Este domingo el electorado de los 24 distritos del país elige entre dos boletas: la de Massa, que sustenta su propuesta política en un gobierno de unidad nacional, desde un peronismo de centro abierto a incorporar otros dirigente externos, con estabilidad económica y sin shock; o la de Milei, con la idea de "motosierra" para materializar una propuesta de ultraderecha y ajuste, y bajo la combinación de jóvenes interpelados por la idea de "no a la casta" y liberalismo con reivindicaciones a la dictadura genocida.En este segunda vuelta quedará en evidencia cómo se redireccionaron los apoyos luego de que en octubre quedaran fuera de competencia los otros tres postulantes presidenciales Bullrich, de JxC; Myriam Bregman, del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT-U), y Juan Schiaretti, de Hacemos por Nuestro País (HpNP).El desafío y los esfuerzos estuvieron puestos, tanto para UxP como para LLA, en captar el favoritismo en las urnas y convencer a los votantes que en octubre eligieron otras fuerzas.