Desde Randazzo, hasta Pichetto, pasando por Ritondo: los funcionarios extrapartidarios de Milei

El presidente electo, Javier Milei, dejó trascender que el presidente del bloque del PRO Cristian Ritondo se encamina a ser el presidente de la Cámara de Diputados --"tengo una excelente relación, vamos a trabajar en perfecta sintonía", sostuvo--; marcó que habrá un lugar estratégico para hacer el nexo entre el Ejecutivo y el Legislativo en el ex senador Miguel Ángel Pichetto; y confirmó que "hay un diálogo" con el exministro de Transporte y ex candidato a vicepresidente de Juan Schiaretti, Florencio Randazzo., dijo sobre Randazzo, actual diputado nacional.Milei no desconoció su íntima relación con los exfuncionarios y figuras del PRO, y coincidió en que son parte de una nueva coalición de gobierno. "Tenemos el 90 por ciento de una agenda común y estamos dispuestos a llevar a cabo"Aún es un misterio qué influencia tendrá Mauricio Macri en el armado venidero del gabinete.. Todos ellos trabajaron a lo largo de los últimos meses y son de confianza absoluta del libertario. Aun así, sí se presume que la figura del fundador del PRO será una palabra de peso en el futuro gobierno libertario.Javier Milei fue el único que en la previa de las primarias ya había empezado a nombrar a eventuales ministros, una práctica poco usual -y hasta desaconsejada- en los diseños de campañas electorales. Sin embargo, en línea con lo que fue el desarrollo de estas elecciones, las actitudes atípicas no implicaron un riesgo para la campaña libertaria.En términos adicionales, Milei comunicó en su plan de gobierno que, dentro de su reforma del Estado, buscará "eliminar todas las jefaturas de Gabinete de todos los ministerios, secretarías y direcciones que se crearon simplemente para colocar amigos". Además, sostiene la centralización del proceso de control dentro de la jefatura de Gabinete.También se pondría en funcionamiento el área de control de gasto de cada ministerio para controlar el gasto público. "Este proceso implica necesariamente que muchos empleados públicos quedarán sin funciones debido al cierre de ministerios, organismos, direcciones, secretarías, etc", agregan, aunque haciendo la salvedad de que no echarán a "ningún empleado de carrera del Estado" y que seránconcluyen en su programa.