Cómo quedarían los nuevos bloques del Congreso y sus posibles autoridades tras el triunfo de Milei

El triunfo de Javier Milei como nuevo presidente de la Nación también se traduce en una reconfiguración del mapa legislativo, que en los últimos años se caracterizó por un esquema de fuerzas entre el oficialismo y Juntos por el Cambio (JxC). Los resultados electorales dejan a la Libertad Avanza con 37 diputados, actualmente posee 3, y 7 senadores, un número que complica la aprobación de algunas de las reformas que buscan implementar como la dolarización, cambios en materia impositiva y las privatizaciones, estas últimas impulsadas en los ‘90 por el menemismo bajo el nombre de Ley de Reforma del Estado.En el nuevo Congreso ninguna de las fuerzas políticas llegará al quórum propio en ambas cámaras, donde Unión por la Patria será la primera minoría: contará con 108 bancas en Diputados y 33 en el Senado.Al ser una fuerza política nueva, la Libertad Avanza no llega con un esquema tradicional del poder al Parlamento, por lo cual su capacidad de negociación, más allá de contar con parte del apoyo del PRO, será inevitable para lograr el quórum y eventualmente conseguir los votos correspondientes para cumplir con su plataforma electoral. Quien aparece como posible presidente del bloque libertario es Oscar Zago.A la espera de ver cómo se reacomoda Juntos por el Cambio, la LLA solo obtendrá el número mágico en ambas cámaras con apoyos externos a los de sus recientes aliados. En Diputados, más allá del respaldo de los halcones, el quórum se consigue con 129 diputados, mientras que en el Senado va a tener mayores desafíos para llegar a los 37.UNIÓN POR LA PATRIAUnión por la Patria, el rebautizado artefacto disfuncional que se hizo cargo del gobierno en 2019, pasó por una serie de calamidades que transformaban esta elección en una empresa (casi) imposible para el oficialismo. Es importante entonces, mirar con atención cómo queda el mapa de poder para un peronismo que si no fuera por la presencia de Milei hoy probablemente estaría lamentándose una derrota mucho más categórica ante un JxC cohesionado y sin divisiones terminales: gracias al resultado de octubre, UxP queda como la primera minoría en ambas Cámaras -en el Senado, incluso, está a dos del quórum propio-, retiene la provincia de Buenos Aires y ganó 85 de los 135 distritos del territorio bonaerense mientras que es esperable una ruptura de JxC que repercuta en el Congreso de la Nación.Casualmente, la presidencia de la Cámara de Diputados es uno de los lugares más observados. Los nombres que surgieron desde el domingo a la noche van desde Oscar Zago y Cristian Ritondo a Florencio Randazzo o Miguel Ángel Pichetto. Este último, por el reconocimiento que le hizo en público el presidente electo. “A mí nadie me llamó”, le dijo Pichetto a su equipo cuando fue consultado por las declaraciones de Milei. Si bien el libertario había asumido un compromiso con Martín Menem, el riojano aparece hoy más relegado detrás de Zago y Ritondo. Ambos dirigentes parecían el número puesto hasta que el libertario mencionó al auditor general.Pichetto está dispuesto a aceptar -y probablemente pasaría más fácilmente el filtro opositor que Ritondo-, pero Zago reclama ese lugar para él y, mientras tanto, hace cuentas. A los 38 diputados de LLA, hay que restarles al menos tres que se irán al Ejecutivo y sus reemplazos no tienen terminales claras. Ritondo prometió 50 legisladores de Juntos por el Cambio, pero es un número que está lejos de ser una certeza aunque podría compensarse con algunos gobernadores que se acercan al calor del presupuesto oficial. En las últimas horas cobró fuerza el nombre de Randazzo, pero es difícil imaginar que pase el filtro de UxP. Aún lográndolo -y para un gobierno que tendrá un 2024 convulsionado-, parece recomendable para presidir el cuerpo una figura con menos resistencias.EL QUIEBRE DE JXC"Juntos por el Cambio tal cual lo conocemos hoy ya no va a existir más", sentenciaron fuentes cercanas al PRO. Si bien el triunfo de Milei expuso la ruptura, las dudas giran en torno a cuál será el futuro del interbloque, luego de que el ala dura del PRO que responde a Mauricio Macri y Patricia Bullrich respaldara abiertamente a Javier Milei. Es por ello que en Diputados, el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, suena como posible presidente de la Cámara de Diputados, en lugar de Cecilia Moreau.Ritondo fue uno de los primeros en salir a celebrar el triunfo de Javier Milei y Victoria Villarruel durante la noche del domingo. Primero lo hizo con una imagen en la que se lo ve posando con una motosierra y luego compartió una foto en el búnker con el libertario, bajo el lema “Hagamos Argentina grande otra vez”, en referencia al lema popularizado por Donald Trump en las elecciones de 2016, “Hagamos que Estados Unidos sea grande otra vez”. De asumir como presidente de la Cámara de Diputados, los nombres que suenan para reemplazar a Ritondo al frente de la presidencia del bloque PRO son Diego Santilli, Hernán Lombardi y María Eugenia Vidal.NUEVOS ROLESDe los más de 90 diputados de Juntos por el Cambio, alrededor de 42 son del PRO. De ese número, se calcula que alrededor de 30/32 estarán al servicio de la estrategia de Macri y Bullrich, mientras que el resto responderá a Horacio Rodríguez Larreta, quien se diferenció de Macri y Bullrich y llegó a declarar que “Milei era un salto al vacío” y que era un candidato “en los bordes de la democracia”.Por otro lado, actualmente 25 diputados forman parte del bloque de la UCR y 10 de Evolución Radical, cuyos bloques se podrían unificar, y 6 de la Coalición Cívica. Tras los resultados electorales, la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, afirmó que la coalición opositora JxC está “rota” y que en ese contexto su partido recupera “plena autonomía” para “reconstruir la República si ésta se ve amenazada”. “No estamos rompiendo nada, Juntos por el Cambio ya estaba roto por decisión de otros. Para el escenario que viene hay que tener claridad, no mentirse a uno mismo y no fingir demencia”, aseguraron a C5N.com desde la Coalición Cívica.En ese sentido, se encargaron de remarcar que en el nuevo Congreso ocuparán el rol de “oposición” y que no van a entrar en “la góndola de las negociaciones”, aunque sobre el futuro del espacio aclararon que “es importante que decante la cosa. Que baje el barro, la espuma para saber con qué y con quién”. “Lilita y la Coalición Cívica está en una barca en aguas turbulentas y de la barca no se mueven, no nos bajamos”, sintetizaron.En un Congreso de fragmentación, los espacios federales serán clave para LLA a la hora de lograr el apoyo en algunas iniciativas. En este plano, aparecen 8 diputados del Interbloque Federal y 5 del interbloque provincias unidas. La negociación será permanente, proyecto por proyecto.