Privatizaciones de Milei: advierten que deben "pasar por el Congreso" pese a las amenazas de Bullrich

voces de especialistas en derecho constitucional como legisladores de diferentes bloques políticos advirtieron con argumentos contundentes que las privatizaciones deben pasar sí o sí por el Congreso de la Nación

Patricia Bullrich, la otrora candidata presidencial que compitió con y perdió con Milei y que actualmente es, junto a Mauricio Macri, la mayor defensora de todos los proyectos libertarios que antes criticaba, salió a bancar las privatizaciones, con muchas dudas técnicas pero con deseo de presionar a los legisladores

Tras la confirmación decomo presidente electo acerca de que buscará, o que dejará "en manos de los trabajadores" otras comoEl abogado constitucionalista, por ejemplo, afirmó este martes que "todas las medidas anunciadas por el presidente electo, Javier Milei, tienen que pasar por el Congreso" y advirtió que se trata de iniciativas que "no se pueden implementar por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)"."Todas las medidas anunciadas por Milei ayer (por el lunes) tienen que pasar sí o sí por el Congreso. Las concesiones y las privatizaciones tienen que ser refrendadas por una ley. No lo puede hacer por DNU constitucionalmente hablando, los DNU están solamente habilitados por emergencia", indicó el abogado en declaraciones para Radio 10 sobre las propuestas del candidato de privatizar YPF y los medios públicos.El lunes, en sus primeras declaraciones como mandatario electo, Milei afirmó que estaba dispuesto a privatizar YPF y los medios públicos como Radio Nacional, la TV Pública y la Agencia Nacional de Noticias Télam.Por su parte, el diputado nacional(FdT) respondió con contundenci al argumento de Milei de que dichos medios públicos “habrían sido tendenciosos” y que realizan actividades que podrían ser reemplazadas por el sector privado.“Aunque a Milei no le guste, los medios públicos forman parte de las democracias del mundo entero”, aseveró el presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara baja.A través de un comunicado, el cordobés recordó que "si a Milei no le gusta cómo funcionan los medios públicos, que mejore su desempeño haciendo cumplir el mandato por ley de garantizar contenidos educativos, información plural y actividades culturales diversas para nuestra población, especialmente cuando esto no sea un negocio empresarial”.El legislador oficialista mencionó que en su discurso del domingo pasado, el líder de La Libertad Avanza dijo que “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”. “Entonces, sus proyectos deberán pasar por el Congreso”, advirtió y le recordó que “en las elecciones generales los candidatos de La Libertad Avanza lograron el 29,9% de los votos”, porcentaje bajo el que se definió la representación de su fuerza en el Parlamento.En igual sentido se pronunció, jefe del interbloque Federal en Diputados, quien advirtió que iniciativas planteadas por Milei como la derogación de alquileres o las privatización de las empresas públicas deben ser analizadas por el Congreso porque de lo contrario "se consagraría la inseguridad jurídica" en el inicio de un nuevo Gobierno.Por su parte, el secretario general de la CTA y diputado nacional,, recordó que las medidas que propone el presidente electo y que implican afectar al patrimonio nacional, “tienen que pasar por el Parlamento”.“El Parlamento tiene que seguir funcionando y muchas de las medidas que signifiquen terminar con leyes existentes o medidas que impliquen el patrimonio nacional tienen que pasar por el Congreso”, afirmó Yasky en declaraciones a radio Splendid.Respecto a la privatización de YPF y de los medios públicos y la derogación de la ley de alquileres, que el presidente electo planteó, Yasky consideró que “sería un retroceso enorme para la Argentina y sería el indicio de que hay un gobierno dispuesto a saquear al país”.Al referirse, como ejemplo, en particular a la agencia de noticias Télam, Bullrich se expresó con violencia y chicanas contra sus trabajadores:, afirmó.Diego Sehinkman, el conductor del programa de TN en el que se encontraba siendo entrevistada, le recordó los despidos realizados en su momento por Cambiemos, que terminaron en la nada por el freno judicial al vaciamiento ilegal.“¿La idea es que no exista más?”, interrogó el periodista, que se encontró con un balbuceo de Bullrich como respuesta: “No, yo no digo que sea la idea, no conozco el proyecto. Pero si un ente no existe más, vos podés tomar algunas medidas; podés llevar a otro lado a la gente. No sé lo que van a hacer, yo no tengo el programa completo que tiene Milei”.Ante esa respuesta entre dubitativa y con desconocimiento de lo antes había afirmado, el periodista le preguntó si dichas medidas que implican "nacimientos y defunciones" de empresas no debían pasar por el Parlamento: “Depende, puede ser también la Ley de Ministerios, a través de la cual vos podés poner y sacar ministerios, es la Ley de Ministerios, fundacional del tipo de Estado que querés plantear”.Interpelada acerca de quién le iba a votar dicha embestida de ajuste a Milei, Bullrich ingresó en el capítulo de apriete:En ese punto, y para finalizar, le preguntaron si podrían negociar con la oposición que se vote la ley de reforma de ministerios pero sin tocar los medios públicos. "Yo creo que se va a construir gobernabilidad y una mayoría para poder hacer cambios y hacer que el Gobierno arranque. Y esa es una tarea en la que nosotros tenemos mucho para dar, tenemos muchos diputados y senadores tenemos mucho para dar en esa materia", cerró.