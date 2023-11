La cúpula de River Plate celebró el triunfo de Milei y profundiza, junto a Talleres, la pata liberal en el fútbol

El triunfo del economista libertario volvió a ordenar actores del fútbol local y dejó más claro el juego de importantes dirigentes. Es el caso de Jorge Brito y Matías Patanian, presidente y vicepresidente de River Plate, quienes junto al ya mencionado Talleres de la mano del macrista Andrés Fassi y al titular de Independiente pero predecible en tanto integrante del PRO Néstor Grindetti, fueron los más importantes y únicos mandatarios del fútbol profesional en celebrar públicamente el triunfo de Milei

La idea del ahora presidente electoen campaña de retomar el antiguo proyecto de su actual mentordepreparó el terreno para volver a dividir aguas en el fútbol argentino. Eso resultó en que todas las instituciones menos Talleres de Córdoba (spoiler alert) se unieran para rechazar la iniciativa, con la AFA deimpulsando voluntades y aunando esfuerzos con el entonces candidato de Unión por la Patria,Estos avances suceden al tiempo que tanto Milei como Macri empujan fuerte nuevamente la idea de castigar a la AFA de Tapia, reinstalar en agenda el modelo de las SA y destronar ade Boca Juniors en las elecciones del 2 de diciembre, hecho que le permitiría al ex presidente de la Nación y del Xeneize meter de manera directa la pata en el fútbol otra vez.Una vez que se conocieron los resultados oficiales que arrojaron que Milei le sacó unos 11 puntos a Massa,“Felicito al Presidente electo Javier Milei por el respaldo obtenido en el balotaje para gobernar el destino de los argentinos los próximos cuatro años. Le deseo que su gestión pueda contribuir a unirnos a todos en el camino de la paz, la estabilidad, el crecimiento y el progreso social. Dios bendiga a los argentinos”, escribió el banquero Brito en su cuenta de X (ex Twitter).Patanian, por su parte, expresó: “Felicitaciones a todos los argentinos por haber participado una vez más de un proceso electoral yen especial a Javier Milei por convertirse en el nuevo Presidente de la Nación Argentina. Confío que su gestión nos encontrará a todos unidos y en paz. Fuerza Argentina !“.Ambos, pero principalmente Patanian, recibieron fuertes cuestionamientos de una parte de los hinchas del 'Millonario', que aprovecharon la ocasión para realizarle reclamos futbolísticos pero, en algunos casos, también para criticarlos por no cuestionar el negacionismo de la vicepresidenta electa,Patanian, de hecho, también hizo la publicación en su cuenta de Instagram, pero como allí los mensajes se hicieron más numerosos e intesos, decidió eliminar el posteo en esa red social.. Patanian conoció al ahora presidente electo en la Corporación América, donde compartían espacio de trabajo. En su momento, el libertario se desempeñaba como Economista en jefe, mientras que el dirigente de River era CEO de Aeropuertos Argentina 2000.El caso de Brito es igual de elocuente: hasta octubre,, el polémico ex candidato a senador nacional en la provincia de Buenos Aires por la Libertad Avanza denunciado por violencia de género, era su principal asesor en el club. Ambos comparten también la profesión como banqueros.El apoyo y armado arquitectónico que Macri le brindó a Milei y que resultó finalmente clave para el triunfo libertario tiene su correlato futbolístico no sólo en River Plate vía Britos y Patanian; Boca Juniors, club del cual ambos son hinchas y además buscan gobernar vía el PRO y el diputado de LLA; e Independiente con, sino también a través de Talleres de Córdoba.Es que¿Por qué? Porque el presidente de la "T" es, un empresario multimillonario que tiene pisada en múltiples clubes y ligas del fútbol de América. Es director deportivo del club mexicano Juárez, donde fue sancionado hace días por insultar árbitros. Además, hasta enero gestionaba el club Atenas, de Uruguay, donde tuvo duros cruces con el histórico ex delantero Diego Forlán.Fassi siempre fue uno de los empresarios y dirigentes del fútbol mimados por Macri. Esa situación le valía, cuando el fundador del PRO gobernaba el país ypresidía Boca, tener un vínculo preferencial.En aquella época, le hacía favores al Xeneize que incluso perjudicaban a la "T". Por ejemplo, mientras que a Boca le prestaba un futbolista a cambio de dos juveniles, a River le pedía USD 7 millones por el mismo jugador.Pero claro, Fassi era en aquella época al igual que hoy un dirigente a favor de privatizar clubes vía SA, como quiere Macri y también Milei.En cambio, desde que Boca ya no es dirigido por el PRO, Talleres ya no prefiere acceder a las necesidades Xeneizes. De hecho, se animó a criticar cuánto ofrecía o cuánto no Riquelme para acceder a futbolistas del equipo cordobés que pretendía. Lo llamativo es que la figura en cuestión,, no terminó yéndose a un club con el que el fútbol argentino pueda competir en términos económicos. Fassi vendió al delantero al Juárez, club en el que tiene metido a su grupo empresario.