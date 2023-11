Milei se queda sin padre de la dolarización: Emilio Ocampo se bajó del Banco Central por oposición a Caputo

La clase dirigente argentina no entiende que el Presidente del BC debe sostener una plataforma de estabilidad para bajar incertidumbre y facilitar la toma de decisiones de los privados. Un timbero no puede ser un presidente del BC, el BC no está para eso https://t.co/9geX1zQ7Yh — Guillermo Nielsen (@NielsenEcon) November 23, 2023

Que desafortunado comentario, descalificación para Emilio Ocampo y su equipo. https://t.co/2M4azGQSKP — Nicolas Cachanosky (@n_cachanosky) November 23, 2023

Otra gran noticia .

Felicitaciones querido amigo @totocaputo6hb pic.twitter.com/Dh5lOyoYwz — Juan Nápoli (@NapoliJuan) November 23, 2023

Emilio Ocampo, el ideólogo del plan de dolarización que planea implementar Javier Milei, se bajó como candidato a la presidencia del Banco Central por fuertes diferencias con Luis "Toto" Caputo, el apuntado como posible nuevo ministro de Economía.Si bien hace más de un mes que Ocampo había trabajado con un equipo de economistas y abogados para avanzar en su plan de dolarización y “cierre” del Banco Central, decidió bajarse de esa propuesta ante el posible anuncio de Caputo como tiular del Palacio de Hacienda, según pudo saber La Nación. El exministro y presidente del BCRA durante el gobierno de Mauricio Macri no estaría de acuerdo con el plan de dolarizar la economía, lo cual derivó en la declinación de Ocampo.Desde el entorno del economista que Milei había confirmado como su presidente del Banco Central, con el mandato de “cerrarlo”, indicaron que aceptaría el cargo “siempre y cuando” hubiera alineamiento con el Ministerio de Economía y su plan de dolarización.En este escenario, manifestaron que Ocampo y su equipo no son “los indicados” para implementar el plan monetario acorde con los planes de Caputo.Ocampo era hace tiempo uno de los integrantes del equipo de asesores económicos de La Libertad Avanza y el principal impulsor de la dolarización, el modelo con el que -en campaña- Milei proponia “terminar para siempre con la inflación”.Luego de conocerse que Caputo podría ser titular de la cartera económica, el actual embajador argentino en Arabia Saudita y asesor del libertario, Guillermo Nielsen, citó en la madrugada del jueves a un tweet del expresidente del Banco Central del 22 de agosto, en el que contestaba a críticas sobre su gestión al frente de la autoridad monetaria, y escribió: "La clase dirigente argentina no entiende que el Presidente del BC debe sostener una plataforma de estabilidad para bajar incertidumbre y facilitar la toma de decisiones de los privados. Un timbero no puede ser un presidente del BC, el BC no está para eso".El coautor del libro junto a Ocampo, "Dolarización: una solución para la Argentina", Nicolás Cachanosky, también lanzó en la misma red social: "Que desafortunado comentario, descalificación para Emilio Ocampo y su equipo”.Del otro lado, el presidente del Banco de Valores y asesor de Milei, Juan Nápoli, festejó un eventual desembarco del llamado "Messi de las finanzas" a la administración libertaria. "Otra gran noticia . Felicitaciones querido amigo @totocaputo6hb", escribió. Luego, posteó una foto de ambos.