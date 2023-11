Milei suspendió su visita a EEUU en medio de incertidumbres por la conformación de su Gabinete

En medio de incertidumbres por la conformación de su Gabinete, Javier Milei suspendió su viaje a Estados Unidos para este viernes, donde planeaba visitar la tumba de un rabino. A lo largo de este jueves, se conocieron cambios en áreas importantes del que será su Gabinete.En primer lugar, Emilio Ocampo, designado por el futuro mandatario nacional para presidir el Banco Central desde antes de la primera vuelta electoral, finalmente no ocupará ese lugar tras los rumores de que Luis “Toto” Caputo sería el ministro de Economía.La posible llegada al Palacio de hacienda del ex secretario de Finanzas macrista, quien planea un esquema diferente para resolver el desarme del stock de Leliq, fue el factor determinante para la salida de Ocampo del equipo de Milei.Además, apenas unos minutos después de hacer la transición con los funcionarios actuales de la ANSeS, se supo que la ex candidata a gobernadora bonaerense por La Libertad Avanza, Carolina Píparo, tampoco será quien se hará cargo de ese organismo.En este contexto, el presidente electo decidió suspender el viaje que tenía previsto para el viernes a los Estados Unidos, el cual iba a ser de carácter personal y espiritual, ya que el objetivo era visitar a amigos suyos de la comunidad judía y la tumba de Rebe de Lubavitch.Si bien no tenía planeado reuniones oficiales, cuando en Washington conocieron que el futuro mandatario tenía pensado viajar a Manhattan, le ofrecieron una agenda con la administración de Joseph Biden. Los asesores diplomáticos de Milei aconsejaron cumplir la agenda, pero el presidente había optado por regresar a Buenos Aires el sábado a la noche.