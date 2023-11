Riquelme apuntó contra Macri en la previa a las elecciones de Boca: "Tan sucio no se puede ser en una competencia"

#Declaraciones | Juan Román Riquelme cuestionó el proyecto de Mauricio Macri de mudar la Bombonera: "Nos arrancan el corazón".pic.twitter.com/wSnbmPGEwU — Política Argentina (@Pol_Arg) November 27, 2023

En la previa a las elecciones xeneizes, el candidato a presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, apuntó contra la oposición encabezada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri, denunció "aprietes" y pidió que "terminen con tantas suciedades" en el tramo final de campaña."El último mes o 60 días están pasando cosas que de alguna forma me pone contento: mucha gente se está dando cuenta de cosas que no creían que podían pasar. Que se den cuenta de lo que son capaces", remarcó Riquelme en díalogo con Argenzuela para C5N, en referencia al rol de Macri en las próximas elecciones xeneizes."El otro día tome mates con la María, le dije que esperaba que me entendiera, quey me miró y me dijo 'si no seguís adelante no entrás más a casa'", contó el exfutbolista sobre la decisión de encabezar la lista junto a Jorge Amor Ameal.En ese sentido, señaló: "Lo único que aprendí es que el escudo es importantísimo y los colores, pero los hinchas están por encima. Son sagrados, no se tocan, no se jode con eso. Y acá los están tocando, y cada día. Eso molesta mucho. T. Se lo van a vender a varios extranjeros y no seremos más parte del club".Riquelme hizó mención sobre la postergación de las elecciones para el 3 de diciembres tras una cautelar de la Justicia porteña: "Cuando digo que los hinchas son los más sagrado y están lastimando es porque las elecciones iban a ser el 2 de diciembre porque ese día venía mucha gente del Interior, del Sur, de varias provincias. Hay que pensar que tienen muchas horas de micro para disfrutar de su fiesta y después volver a su casa el domingo. Por eso era el sábado."."Llamaron por teléfono, como se hace últimamente en estos 60 días, un anónimo, diciendo que se sentía discriminado, nombraron a ocho personas y seis se enteraron por los medios que pusieron sus nombres. Ellos se presentaron en nuestro club, los tenemos con escribano público, para decir que no eran ellos. El que hizo la denuncia lo lógico tiene que ir preso, creo que es así. El juez también hizo mal su trabajo porque no investigó antes de dar una sentencia. Es raro", sostuvo.De esta manera, Riquelme se pronunció sobre el pedido de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), aparentemente en conjunto con cinco socios xeneixes practicantes, para cambiar el día de las elecciones porque el sábado 2 de diciembre es Shabat, una fecha sagrada del calendario judío, que le impediría a los socios practicantes poder votar. Sin embargo, al menos tres de los firmantes en la nota, aseguraron no estar al tanto de la denuncia y que no dieron consentimiento para que sus nombres se utilizaran en la demanda que motivó el fallo por el cual Boca estuvo obligado a pasar los comicios."Hay elecciones y las tenemos que cuidar entre todos los hinchas. Para mí es como el deporte, es competir, el domingo hay que competir y", enfatizó el candidato a presidente por la lista Soy Bostero.También Riquelme mencionó la causa contra su hermano Cristian "Chachi" Riquelme, firmada por el juez Pablo Casas del Juzgado de primera instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas N°10."El caso de mi hermano fue igual, por una llamada por teléfono.. A mí me divierte, por fin los argentinos se van a dar cuenta lo que estamos viviendo. Me siento afortunado del lugar en donde estoy. Yo pensé que esto no pasaba, solo cuando miro una serie", ironizó."Me da rareza, de que hay algo atrás. Es triste porque yo puedo tener mucha bronca o rabia, vos haceme lo que quieras, pero con la familia no", advirtió.Por último, reveló una: "Él perdió las PASO por mucho en 2019 y a los tres días me citó en Olivos. Me tuvo siete horas para convencerme de que le hiciera ganar a Gribaudo. Yo le contesté a lo Román, que no todo en la vida se puede comprar"."La última vez que hablé con él (Macri) fue hace dos años más o menos. Me dijo que teníamos que traer al 9 de Qatar porque se iba a complicar seguir teniendo a Qatar Airways de sponsor en la camiseta. Yo le dije que amamos al club, respetamos al 9 de Qatar, que no sé quién es, pero que intentamos traer jugadores que nos pueden ayudar. Pero bueno, después nos quedamos sin Qatar...", explicó."Estos cuatro años fueron maravillosos. Entiendo que se hablan de muchas cosas, de lo que pueden inventar, llegar a ofrecer, pero nadie discute que estos años de Boca fueron buenísimos. Nadie habla de eso", concluyó.