Milei blanqueó que Scioli sería su embajador en Brasil y que quiere a Gerardo Werthein en Estados Unidos

El presidente electo, Javier Milei, regresó de su gira fugaz por los Estados Unidos y, ni bien llegó al país, una de las primeras decisiones de su futuro gobierno que comunicó que es que Gerardo Werthein sería su embajador ante el país del norte y que desea la continuidad de Daniel Scioli como representante argentino ante Brasil

El dirigente de La Libertad Avanza (LLA) anunció las designaciones tras llegar a la Argentina luego de su viaje a Estados Unidos, donde se reunió con autoridades del gobierno de Joe Biden y del Fondo Monetario Internacional (FMI)., respondió hoy el presidente electo, ante la consulta en Radio La Red sobre si Scioli seguirá como embajador, versión que ya venía circulando y que contaba con la validación de Diana Mondino, la designada canciller.En tanto, sobre los rumores acerca del rol que tendrá Werthein en su gobierno, Milei sostuvo:Werthein formó parte, de hecho, de la comitiva oficial que viajó a Estados Unidos esta semana, donde se reunió en la Casa Blanca con el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jack Sullivan, y el asesor especial de la Casa Blanca para cuestiones de América Latina, Juan González, entre otras actividades.En la delegación estuvieron también el eventual ministro de Economía y ex secretario de Finanzas, Luis “Toto” Caputo; el posible jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y la hermana del presidente electo, Karina Milei.El ex presidente del Comité Olímpico Argentino (COA) y empresario compartió además la visita de Milei al cementerio de Montefiore para conocer el sepulcro de Menachem Mendel Schneerson, también conocido como “el rebe de Lubavitch”.Werthein es un empresario que integró hasta 2019 el Grupo Werthein, uno de los holding de negocios más grandes del país vinculados al sector de las finanzas, las comunicaciones, los seguros y la agricultura, entre otros. Veterinario de profesión, desembarcó en el mundo de la dirigencia deportiva tras un recorrido en el ámbito de la equitación.Durante 12 años, fue titular del Comité Olímpico Argentino (COA) durante los gobierno de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. Desde ese lugar participó activamente del Comité Olímpico Internacional (COI) y presidió el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD). Actualmente, se desempeña como presidente honorario del COA.El año pasado, incursionó en la industria periodística al adquirir el periódico uruguayo El Observador, en una sociedad junto al empresario Gabriel Hochbaum y un grupo de inversores.En el caso de Scioli, su permanencia en el Servicio Exterior de la Nación como embajador ante Brasil ya generó controversia en el peronismo y, como asterisco, su continuidad dependerá del Congreso, donde el voto peronista es fuerte.Ayer, el presidente Alberto Fernández criticó al actual embajador y afirmó que “cualquiera que haya trabajado” bajo su administración “le tiene que ser objetivamente imposible” hacerlo con el mandatario electo. “No entiendo muy bien como se puede representar al gobierno de Alberto Fernández y al de Javier Milei del mismo modo. Y que no me vengan con que eso es representar a Argentina porque es falso. Son dos argentinas distintas”, remarcó el jefe de Estado.Scioli, en medio de los rumores, participó de diversas reuniones en Brasilia con Diana Mondino, la posible canciller de la administración que comenzará a partir del 10 de diciembre.En medio de esas conversaciones, dijo estar dispuesto a pensar cómo puede “colaborar desde distintos lugares” con la administración entrante y abrió la posibilidad de seguir como embajador al afirmar que es un “hombre de Estado” que siempre va a “defender los intereses de los argentinos”.Todo, además, en una situación de tensión, porque el entonces candidato Milei tildaba a Lula da Silva, actual presidente de Brasil, de “ladrón” y “comunista furioso” y daba a entender que la relación diplomática con Brasil se quebraría. Si bien el libertario tuvo que bajar varios tonos tras resultar electo, tiene una mayor afinidad con el ex presidente Jair Bolsonaro, el rival político del líder de los trabajadores.