Santiago Bausili: "No cierra el Banco Central mientras yo esté ahí"

El futuro presidente del Banco Central (BCRA),, dijo que la autoridad monetaria "no cierra" y que ese acto será "simbólico" porque "se va a trabajar en que no haya más emisión monetaria”.De esta forma, el exintegrante del Deutsche Bank que fue procesado por trabajar para la entidad financiera y para el Estado argentino en simultáneo, frenó las especulaciones respecto a las promesas de Milei en campaña electoral que ratificó hace días respecto a que el cierre " no es un asunto negociable ".”, declaró, en una entrevista con IP Noticias y aclaró: “, afirmó.Asimismo, el exsecretario de Finanzas de Mauricio Macri explicó que en su gestión buscarán trabajar sobre la independencia del Banco Central aunque no reveló más detalles sobre las medidas que se esperan en materia económica, especialmente sobre las leliqs.“La independencia del Banco Central se da cuando el BCRA no financia al Tesoro. Nosotros entramos en una situación en la que el BCRA ya financió al Tesoro.", apuntó Bausili.Sobre el precio del dólar oficial reconoció que "no es un nivel de equilibrio" aunque no precisó si habrá una devaluación desde el lunes.Días atrás, la Oficina del Presidente Electo ratificó la intención de cerrar el Banco Central. “Ante los falsos rumores difundidos, deseamos aclarar que el cierre del Banco Central de la República Argentina (BCRA) no es un asunto negociable”, expresó en un comunicado.