08.05.2025 / FINANZAS

Las reservas del BCRA perforan el piso de u\$s 38.000 millones tras seis ruedas consecutivas de sangría

El Banco Central perdió US$ 1.282 millones en apenas seis jornadas y dejó sus arcas en US$ 37.997 millones; la caída del oro, la salida de divisas por energía y la falta de dólares del agro tensionan la estrategia oficial de no intervenir en el mercado.