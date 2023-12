Los 8 datos con los que Milei mintió en su asunción para construir la "peor herencia de la historia"

Para desmentir las mentiras de Milei necesitas 1000 chequeados. Pero abajo exceso de muertes en la pandemia, la forma mas eficaz de medir los muertos por Covid-19. Muertes acumuladas marzo 2020 - mitad de 2021. Argentina el mas bajo de los paises grandes de América Latina. pic.twitter.com/PqsXSVDDVZ — Sebastián Etchemendy (@etchemen) November 13, 2023

Felicitaciones Presidente Milei! No le sacaría ni una sola coma a su discurso en el Congreso. No puedo estar más de acuerdo con sus palabras de hoy. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) December 10, 2023

Con el antecedente de la narrativa deen que aún sostiene que uno de los pocos errores de su mandato presidencial fue no haber contadosobre la situación heredada en diciembre de 2015, con el supuesto fin de no desalentar a la población. Empero, una lectura de los discursos del expresidente el día de su asunción o el de apertura de sesiones del Congreso en marzo de 2016, el creativo compendioo la constatación del contenido de los poderosos medios que acompañaron a Cambiemos desmiente aquella afirmación. Por el contrario, el macrismo se dio vía libre para difundir una versión a su antojo sobre el balance de los gobiernos kirchneristas.En esta línea fue el propio Macri quien le aconsejó a Milei que no ahorrara datos sobre la realidad recibida. Era un secreto a voces que el nuevo presidente le haría caso para describir “la peor herencia de la historia”. Aquí, entonces, el repaso del cúmulo de datos falsos, exagerados o tergiversados presentes en el discurso de asunción del flamante presidente.a”, aseveró Milei., comenzó.El déficit fiscal primario estipulado en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para 2023 era 1,9%. Los desbalances instrumentados por Sergio Massa este año, al calor de su campaña presidencial, dispararon el porcentaje a entre 2,8% a 4%, según estimaciones privadas de diverso origen. Alguno suma otros renglones y eleva la estimación algún punto más. Para escalar al 15% denunciado, Milei mezcla linealmente el gasto estatal con la posición de Leliqs y otros pasivos del Banco Central. Esas letras de respaldo a los depósitos bancarios en pesos son un problema grave para algunos economistas, o secundario para otros, más allá de abordajes ideológicos. Lo que está claro es que ninguna estimación seria permite sumarlos en un discurso de apertura de un gobierno con el fin subalterno de justificar ajustes draconianos por venir.El Presidente puso en la batidora antecedentes del Rodrigazo de 1975, el pico de precios actual y los pasivos remunerados del Banco Central para llegar a una novedosa categoría, la “”, dijo.La altísima inflación argentina de 2023 será del orden de 150%. No tiene sentido analizar el porcentaje que imaginó Milei, ni mucho menos considerar que eso es una “herencia”. Acaso crea que es una forma de convencer a su base electoral de que la disparada inflacionaria producto de la inminente devaluación y suba de tarifas no será tan difícil de sobrellevar. La devaluación y la corrección de precios relativos estaban en la agenda de 2024 cualquiera que fuera el ganador de las elecciones presidenciales, pero es responsabilidad de Milei elegir el camino de llevarlas a cabo.Alguien le acercó a Milei una cuenta de la deuda de US$ 30.000 millones por pago de importaciones, utilidades pendientes por US$ 10.000 millones, la Leliqs del Banco Central, el juicio del fondo Burford por la estatización de YPF y los bonos del Tesoro en pesos, y llegó a otra cifra de impacto: US$ 100.000 millones a ser pagados en 2024. Si Milei decide saldar todas esas cuentas, será su voluntad. Algunas son deudas amenazantes para la estabilidad del país, mientras otras son refinanciables. También hay obligaciones habituales del Estado y algunas que forman parte de decisiones políticas. Una vez más, una mezcolanza que malversa la situación real.Milei faltó a la verdad a la hora de evaluar las muertes por coronavirus. Afirmó: “Durante la pandemia, si los argentinos hubieran hecho lo que hizo la media de los países del mundo, hubiéramos tenido 30.000 muertos. Pero gracias al 'Estado que nos cuida y a su ineficiencia', 130.000 argentinos perdieron la vida”. Hacia septiembre de 2022, Argentina tenía menos fallecidos cada 100.000 habitantes que vecinos como Perú, México, Chile y Brasil. Medida por exceso sobre las muertes habituales entre enero de 2020 y marzo de 2021, Argentina está en la base de la pirámide regional.El Ministerio de Salud publicó, en su informe, que de acuerdo al exceso de mortalidad -la metodología más precisa que compara el número total de muertes esperadas, de acuerdo a un promedio de años anteriores con las muertes efectivas que ocurren durante una pandemia- Argentina registró un 26,3 por ciento, menor a países de la región como Brasil, Ecuador, México y Colombia.El mandatario habló de empleo. Dijo que los puestos en el sector privado se mantienen estancados en 6 millones. Falso. El gobierno de Alberto Fernández tiene muchas cifras negativas para exhibir en cuanto al valor del salario, sobre todo de los trabajadores en negro, inflación y pobreza. En empleo, se registran alzas en los segmentos de asalariados inscriptos, registrados e informales. Entre diciembre de 2019 e igual mes de 2023, los puestos de asalariados formales crecieron en más de 300.000, cifra no desdeñable si se tiene en cuenta el derrumbe en la materia de Macri, quien felicitó a Milei por su discurso inaugural.El nuevo presidente aludió a la inseguridad, tema omnipresente en los medios y factor de primordial preocupación para muchos argentinos. “dijo Milei.Aunque el robo es una realidad acuciante en barrios de las grandes ciudades, la alusión de Milei lució una vez más exagerada a la luz de los datos reales. La Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito reportó datos de 2022 que indican que en Argentina ocurrieron 4,3 homicidios cada 100.000 habitantes, una cifra muy inferior a la mayoría de los países de América Latina. Por ejemplo, el ratio llega a 21,3 en Brasil, 6,7 en Chile y 11,2 en Uruguay.”, dijo en alusión a Rosario, urbe que multiplica varias veces el promedio de asesinatos nacional. La cantidad de encarcelados, muy superior a la de décadas atrás, demuestra otra afirmación liviana del ultraderechista."Argentina se ha convertido en un baño de sangre", insistió Milei , pero cuando uno mira con lupa el nivel de muertes por robos, el índice de Argentina es uno de los más bajos de la región. Así lo estipula la ONU, que en el repaso de los últimos cuatro años, se demuestra que la tasa nacional disminuyó del 5,2 (2019) al 4,3 en 2022. Países como Venezuela, Brasil, Colombia y Ecuadro multiplican por cuatro los valores argentinos.Milei también se despachó contra el nivel de actual de la infraestructura vial. El Presidente -que anunció que no hará obra pública en ningún rincón a lo largo y ancho de la Argentina- indicó que solo el 16% de las rutas son asfaltadas y estipuló que las muertes por siniestro vial son alrededor de "15.000 por año". La ONG Luchemos por la Vida recopiló menos de la mitad de las muertes en 2022.Lo raro es que, tiempo atrás, el nuevo Presidente sugería lo contrario: el uso del cinturón "no debe ser obligatorio" y que" la evidencia empírica demuestra que hubo más muertos" con esa medida de seguridad.La misma nota de la que Milei probablemente leyó el título, pero no el contenido, desmenuza la estadística elaborada por la organizacón Observatorio de Argentinos por la Educación. Quienes terminan la escuela secundaria en doce años, el tiempo estipulado en el calendario, son 52% de los alumnos, en un país con una tasa de escolaridad primaria entre las más altas del mundo. Del resto, la mitad (cerca de 25% del total) completa el secundario más tarde, según el cómputo de 2020.Para reducir el 52% al 16% la porción de quienes, tal como Milei se permitió decir frente a sus votantes, las cámaras legislativas y mandatarios extranjeros, mezcló un análisis sobre los conocimientos mínimos de comprensión de textos y matemática que esa ONG consideró mensurables, entre muchas metodologías que arrojan otros resultados.Es decir, el economista combinó un dato duro, como la matrícula escolar, con una evaluación de conocimiento que podrá o no ser respetable, pero se refiere a otra cosa. Mezcla de peras con manzanas y la devaluación de la palabra pública de quien acaba de asumir la presidencia.