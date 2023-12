Desde el Gobierno amenazaron que "ningún empleado público deberá preocuparse" pero sí el "empleo militante"

En su primera conferencia como vocero presidencial, Manuel Adorni aseguró que Javier Milei quiere poner en valor a los trabajadores del Estado y terminar con los puestos ocupados por militantes. Manuel Adorni, vocero presidencial, respondió a las consultas sobre la situación de los empleados públicos durante el gobierno de Javier Milei, y aseguró quepor su puesto de trabajo.explicó.En cuanto a la situación de los empleados públicos, Adorni aseguró que "hay que ponerlos en valor".planteó., añadió.concluyó.Por otra parte, Adorni no brindó mayores precisiones sobre las medidas económicas y explicó que el anuncio será este martes, a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo. Adorni adelantó que laEl vocero repitió las directrices que marcó Milei en su primer discurso como presidente y reafirmó queEn esta línea, durante el espacio para preguntas de la prensa, el vocero respondió a una pregunta sobre cuándo se realizarán los tan esperados anuncios en materia de economía.respondió. Ante este panorama, Milei aseguró que se llevará a cabo un abrupto ajuste del Estado debido a que "no hay plata" y, además, se espera un lapso de "estanflación" que disparará los precios y estancará la actividad. Si bien Adorni no entró en detalles sobre cuáles medidas serán, explicó que los desafíos económicos son "enormes" y que el sistema tributario es uno de los principales desafíos".En cuanto al comportamiento de los mercados y la reacción del dólar blue frente al nuevo Gobierno, el vocero presidencial sentenció que