Caputo anuncia las primeras medidas de Milei: expectativa por el dólar y a quién "dolerá" más el ajuste

el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo recién este martes por la tarde da a conocer los primeros anuncios oficiales de la gestión de Javier Milei en materia económica

En un contexto de letargo, extensa transición ya en funciones y con marco de expectativa por conocer las nuevas reglas de juego,Tras las diversas apariciones del vocero presidencial,, en las que enfatizó que "no hay plata" y que se viene un fuerte ajuste del gasto público, por ahora sólo expresado mediante decisiones que implican escaso ahorro de recursos, la expectativa recae en decisiones concretas y con mayor impacto.Debido a que la presentación de Caputo es a las 17 en el microcine del quinto piso del Palacio de Hacienda, mediante un mensaje grabado que se prevé que sea transmitido por la página oficial de Vocería Presidencial, su impacto en los mercados debutará recién el miércoles.Previo a los anuncios, el vocero Adorni brindó una conferencia de prensa en la que adelantó que "el día de hoy será marcado por el anuncio que haga Luis Caputo"., alertó, en la línea Milei y la "peor herencia de la historia".En esa aparición, Adorni adelantó que Caputo hablaría "después de las 17" y que "el mensaje será grabado y todo lo que se anuncie va a estar en línea con lo prometido en campaña" .Insistió en que con Milei están "convencidos de lo que hay que hacer es evitar que la Argentina termine en una catástrofe, se va a intentar desactivar todas las bombas que este gobierno ha recibido en términos fiscales y monetarios".Por declaraciones de funcionarios, antes y después de serlo, al igual que por trascendidos a la prensa, se descuenta que habrá anuncios referidos a un "profundo ajuste fiscal". Lo adelantó el propio vocero de gobierno. Como también era esperable, Adorni dijo que no habrá medidas restrictivas en relación a los aumentos de precios que se aceleraron en los últimos días. O sea, cada quien sube lo que guste.Una de las mayores incógnitas es cuáles serán los parámetros que se fijen con respecto al mercado cambiario, un asunto que por la situación de escasez de divisas, condiciona prácticamente a todo el resto del espectro macroeconómico.A la espera de anuncios y del nombramiento de las nuevas autoridades del Banco Central, este lunes la conducción provisional de la entidad, ejercida por, dispuso imponer "la regla de conformidad previa" a la demanda de divisas de empresas para pagos al exterior.Así, como cualquier intento de gira debía pasar previamente por una revisión y aprobación de las autoridades para poder ejecutarse, no hubo prácticamente operaciones en el primer día de la semana.A su vez, los exportadores o cualquier otro sujeto que tuviera dólares para ingresar al país, podía optar por esperar uno o dos días hasta conocer las nuevas reglas, que seguramente le ofrecerán un valor del dólar más atractivo.Los bancos y tarjetas, en tanto, no tuvieron sistema, por lo que se suspendieron los pagos de tarjetas de crédito. En consecuencia, el mercado operó en modo "feriado cambiario", aunque no hubo resolución formal que lo estableciera.La otra novedad fue la decisión de cerrar el registro de exportaciones de granos y subproductos agrícolas. La medida tomó trascendencia a partir de que las empresas exportadoras recibieran, en la tarde de este lunes, el comunicado con la decisión adoptada por la subsecretaría de Mercados Agroalimentarios, de "que a partir de las 17.00 del día 11 de diciembre de 2023 se procede al cierre del registro de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior hasta nuevo aviso".Por eso se supone que la medida sólo se extenderá hasta que quede definido el nuevo esquema cambiario. Las especulaciones del mercado, informe de la consultora de Ramiro Marra mediante, indicaban que se establecerá un nuevo valor de referencia para el dólar mayorista, que de los actuales $ 365,95 para la venta se iría a cerca de 650 pesos.Para los exportadores, es un valor de liquidación muy próximo al que ya recibían con la chance de liquidar 50 por ciento por el mercado oficial y el otro 50 por el financiero o "contado con liqui".Para los importadores, en cambio, se impondría una tasa de impuesto país del 30%, llevando el precio de la divisa así a 845 pesos, aproximadamente. La expectativa es que, con una brecha de no más del 50 por ciento sobre este último valor, el precio de los dólares financieros oscile en torno a los 1250 pesos.La clave de los primeros anuncios para las aspiraciones del gobierno sería poder, al mismo tiempo, dar respuestas sólidas con respecto al fuerte ajuste del gasto y a la eliminación de los llamados "pasivos remunerados" del Banco Central (leliqs y pases pasivos en poder de bancos y fondos de inversión, principalmente).Lo primero se conseguiría con el anuncio de restringir el presupuesto nacional 2024 a las cifras del presupuesto 2023, sin actualización por inflación. Eso significaría reducir las partidas en términos reales en un 60 por ciento en lo inmediato, y si la inflación de los próximos meses se dispara en los términos que expresó Milei en su discurso del domingo, a no menos del 300 por ciento anual, la reducción real sería del 75 por ciento.