Guillermo Michel renunció como director de la Aduana en AFIP

El funcionario massista Guillermo Michel renunció a su puesto como director de la Aduana, a través del cual quedó a cargo de la AFIP por la acefalía en este organismo producto de que la gestión de Javier Milei aún no había designado a su titular

El funcionario lo dio a conocer a través de un comunicado en el que aclara que no continuará en el organismo porque abandonó la planta permanente en 2019.“En virtud del nombramiento deal frente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Guillermo Michel puso a disposición su renuncia como titular de la Dirección General de Aduanas”, comunicó la dependencia.Y explicó: "La dimisión fue presentada el día de la fecha ya que Michel se encontraba a cargo de la AFIP de manera interina, en el marco de la responsabilidad institucional de mantener el organismo en funcionamiento. Asimismo, seguirá al frente de la Aduana hasta que designen a su reemplazo. Una vez aceptada la renuncia, Michel no continuará en el organismo ya que en julio del 2019 renunció a la planta permanente del mismo”.Michel es un abogado y contador de extensa trayectoria en la AFIP. Había quedado a cargo de la ADUANA desde mediados de 2022 y su perfil adquirió relevancia cuando se convirtió en el principal asesor y vocero económico deen la campaña presidencial.Según habían confirmado fuentes oficiales, el funcionario permanecería en el cargo hasta que el nuevo Gobierno designara al reemplazante.Pero aunque trabajaba en un rol interino, su continuidad también se analizaba entre las filas del oficialismo. La semana pasada, Milei mantuvo un encuentro de estricta reserva con el ministro de Economía saliente y ex candidato a presidente de Unión por la Patria.Allí el Presidente le manifestó a Massa su deseo de que continúen Michel en la Aduana y otros funcionarios, como Marco Lavagna en el INDEC. En el massismo deslizaron que se trata de decisiones personales de esos funcionarios.“Presenté a la renuncia porque hoy recién se publicó la designación de la nueva titular AFIP. Lo hice facilitar la organización del organismo y la implementación de las medidas del nuevo Gobierno, por una cuestión responsabilidad y para darle continuidad de los actos de gobierno. No podía dejar el organismo acéfalo e inmovilizado, sin firma”, destacó Michel en conversación con Infobae, paa también aclarar que sólo se quedará al frente de la Aduana hasta que se designa su reemplazo.“Seguiré en la Aduana con la misma responsabilidad institucional hasta que se me designe un reemplazante”, destacó. En un reciente balance de su gestión, destacó por medo de un comunicado la tarea del personal aduanero en todo el país, asegurando que “sin su profesionalismo nada de esto hubiera sido posible y resaltó el control realizado sobre actores que utilizaban la operatoria de comercio exterior para la especulación financiera.Así, la Aduana presentó denuncias por subfacturación de exportaciones por un monto de USD 1.540 millones y denuncias por sobrefacturación de importaciones por un total de USD 1.240 millones.Michel enumeró que la Aduana donó mercadería valuada en $4.600 millones, con una histórica donación de USD 284 millones como hito. Este último punto está vinculado con un causa del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6, a cargo del juez Marcelo Aguinsky, y tiene que ver mercadería en infracción consistía en productos con fraude marcario de marcas como Mattel, Nike, Puma, Levi’s, Converse, The Walt Disney Company y Adidas. “Solo el 22% de la mercadería involucrada en la causa (cuyo valor asciende a USD 364 millones) fue destruida. Entre lo donado hay juguetes, indumentaria, rollos de tela, artículos de bazar, de cocina y herramientas, entre otros”, dijo Aduana.