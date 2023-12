Milei compartió una publicación de Iñaki: "No hacer el ajuste o la hiperinflación seria inevitable"

Los indicadores de inflación de alta frecuencia muestran una inflación del 1% diario, eso en términos anualizados arroja una tasa de inflación anual del 3678%.

Tras el anuncio del primer paquete de medidas económicas, el asesor digital de Javier Milei, Iñaki Gutiérrez, reconoció este jueves que "no hacer el ajuste o la hiperinflación seria inevitable". Sus dichos fueron aprobados por el propio Presidente que compartió la publicación en sus redes sociales."Los indicadores de inflación de alta frecuencia muestran una inflación del 1% diario, eso en términos anualizados arroja una tasa de inflación anual del 3678%", escribió el militante libertario en Twitter.Los dichos de Iñaki no son azarosos. Ayer se difundió el dato de inflación y aprovechó sus redes sociales para apuntar hoy contra el Gobierno anterior y justificar las recientes medidas de ajuste. De hecho, el propio Iñaki reconoce que desde la actual gestión están llevando adelante un ajuste."No hacer el ajuste o no hacer la hiperinflación seria inevitable. Pregunta para los someliers de ajustes ¿se les ocurrió pensar cuánto paga del ajuste el sector privado en ese caso? Parece que entre pagar 100% y 40% del ajuste la diferencia es ENORME", dijo.Tras su publlicación, el propio Presidente se hizo eco de los dichos de Iñañi y lo retuiteó en su perfil.