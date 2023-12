Bullrich lanzó el "Plan Bandera" junto a Pullaro en Rosario: El que las hace, las paga

La ministra Patricia Bullrich lanzó este lunes el "Plan Bandera" junto al gobernador Maximiliano Pullaro en Rosario para reforzar la seguridad en la capital santafesina, en un año con más de 240 homicidios en la ciudad y luego de que el primer mandatario provincial fuera amenazado por sicarios.Desde la capital santafesina, la titular de la cartera de Seguridad planteó una modificación en el Código Penal, en cuanto a la legítima defensa, para los integrantes de las fuerzas de seguridad. "El que las hace, las paga”, enfatizó.“No queremos que dentro de las cárceles crean que puedan cometer un delito y mucho menos amenazar al Gobernador y a su familia. Los que van a estar aislados son los delincuentes”, afirmó sobre la implementación de un programa “rígido” en las prisiones que, ahora, pasaron a la órbita de la cartera que dirige Bullrich.“Hemos decidido poner a cargo un funcionario que va a estar aquí acompañando para que haya resultados concretos”, indicó, y manifestó que habló con Luis Petri, su par de Defensa, para que las Fuerzas Armadas actúen junto a las Fuerzas Federales en Rosario.En esa línea, advirtió a las bandas criminales que operan en el territorio que “se terminó” y anunció que “pondrá orden”. “Juntos venimos a decirles que acá no se hace lo que quieren”, dijo y destacó: “Nos acompaña una decisión política fuerte”.Por su parte, Pullaro destacó que en su gestión como ministro de Seguridad, acompañado por Nación, logró darle “golpes certeros” al crimen organizado. “Con mi amiga Patricia Bullrich vuelven a estar las fuerzas federales”, aseguró.“Vamos a trabajar de una manera diferente. No como se hizo hasta ahora, y mucho menos en los últimos cuatro años que a la ciudad de Rosario se la abandonó, se la dejó sola, porque ni la provincia ni la Nación estaban para pelear contra el delito y la violencia. Lo planteamos: aquí debe haber un comando operativo conjunto, como indica la Ley, conducido por el Gobernador y la Ministra. Vamos a trabajar de manera coordinada en serio”, señaló.“Somos nosotros quienes más recursos tenemos aquí, lo vamos a hacer junto a las fuerzas federales. Vamos a armar una malla de contención para mejorar de a poco, pero de manera sostenida, los índices de inseguridad y violencia. No podemos seguir viviendo de la manera que estamos viviendo. Vamos a bajar el delito contra la propiedad, vamos a bajar la Rosario violenta y, de esa manera, vamos a brindar mejores niveles de seguridad”, subrayó Pullaro.Y agregó: “Al crimen organizado, a las organizaciones criminales que se creen que son las dueñas de la ciudad, y creen y sienten que pueden hacer lo que quieren, les vamos a decir que les vamos a hacer frente todos los días y que no nos vamos a achicar”.En ese contexto, habló sobre la decisión que tomó no bien asumió de restituir los pabellones de presos de alto perfil en las cárceles, desde donde se ordenan gran cantidad de crímenes: “Después de las acciones que llevamos adelante aquí, que Pablo (Javkin) las vino reclamando hace años... Qué es eso, que los presos hagan lo que quieran desde la cárcel, que manden a matar, a extorsionar, a robar. Los presos están presos: vamos a cumplir la ley, pero ellos desde la cárcel también van a cumplir la ley, y preso que comete un delito va a ir a celda de aislamiento y a los pabellones de máxima seguridad que se habían disuelto, y así va a bajar el delito y la violencia en Santa Fe”.