Hijo de concejala de Milei truchó el alias para donar a Bahía Blanca: culpó al porro

Tras el trágico temporal de Bahía Blanca además de solidaridad hubo avivadas, el hijo de una concejala libertaria,, cambió su alias de Mercado Pago por uno similar al que se utiliza en la campaña que se lanzó para juntar fondos para los damnificados y desató la polémica. Su justificación fue que había fumado porro.quien desde 2021 ejerce como concejala por La Libertad Avanza, se comunicó con un programa de radio y dejó una explicación insólita luego de que el medio digital www.apepe.com.ar de Bahía Blanca revelara la maniobra. Safar intentó excusarse en la marihuana por la modificación que realizó para que el “dona.fuerza.bahia” de la cuenta original, en la suya fuera “dona.fuersa.bahia”.Fue todo una equivocación. Ayer estábamos con unos amigos al mediodía. No había luz, obviamente. Nos juntamos a almorzar, fumamos, nos pusimos a hablar de todo lo que había pasado, de lo que habían hecho Radagast, Manu Ginóbili. Después salió la colecta de Independiente de Santi Maratea, nos pusimos a hablar de la gente que cambiaba el alias, nos pusimos a boludear y dije ‘vamos a probar si ya está en uso, si la gente ya lo cambió'", comezó su explicación Safar.Y continuó: “No medí ninguna consecuencia. Me quedé sin señal y dije ‘bueno, después lo cambio’”.“No me llegó un peso de nadie. Solo gente que me mandaba un peso y me escribía ‘garca’, ‘sorete’”, aseguró Safar en la radio. Sin embargo, horas más tarde publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que mostraba presuntas devoluciones de dinero que realizó.De acuerdo al joven, en Mercado Pago le dijeron que tenía que esperar 24 horas para volver a cambiar el alias, por lo que no tenía forma de enmendar su error hasta aproximadamente las 13 de este martes.Estoy recibiendo amenazas de todo tipo de clase y colores. Estoy intentado dar la cara con muchísima vergüenza, como puedo. Acepto todas las amenazas, pero es demasiado lo que estoy recibiendo”, concluyó avergonzado.La maniobra de Safar generó rápidamente el repudio de los vecinos que, además de pedir que se investigue el intento de estafa,La concejala Valeria Rodríguez ha protagonizado en los últimos años varios cruces y polémicas. Por ejemplo, en julio de este año presentó un proyecto para que, en caso de huelgas en las escuelas, los padres puedan ingresar a limpiar los establecimientos. También había acompañado otra idea en la que se proponía reemplazar a docentes en paro con estudiantes avanzados para no perder días de clase.