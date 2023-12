Juicio YPF: El Gobierno aseguró que "Argentina va a cumplir con sus compromisos"

El portavoz de la Presidencia de la Nación,afirmó este viernes que "la Argentina va a cumplir con sus compromisos y va a respetar sus contratos siempre", en referencia al fallo de la justicia de New York que obliga al país a pagar US$ 16.100 millones por la estatización de YPF, a partir de la demanda presentada por el fondo Burford Capital.y bajo toda circunstancia, por eso estamos analizando los caminos", dijo Adorni en la habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno.La jueza Loretta Prezka, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, dispuso anoche que no le concederá a la Argentina una prórroga de 30 días que había solicitado para presentar garantías en el juicio por la estatización de YPF.De este modo, la justicia de Nueva York volvió a expedirse por el caso YPF y evitó extender los plazos solicitados por la Argentina para presentar garantías, sobre un fallo por 16.100 millones de dólares, por lo que a partir del 10 de enero próximo comenzará una nueva etapa donde, si el país no reúne antes los avales correspondientes, podría ser eventualmente susceptible de embargos en el exterior."Estamos analizando las alternativas y por supuesto entendemos que es parte de un gran desborde que estamos tratando - con prioridad en lo urgente- de solucionar y que los argentinos estemos lo menos afectados posible, ante un desmanejo que hubo en varios aspectos de la vida económica argentina", dijo Adorni."Uno de ellos el desmanejo de YPF", conitnuó el portavoz, y agregó: "Estamos viendo las consecuencias de este colosal monto del que todos los argentinos tendremos que hacernos cargo.