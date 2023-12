Unir y organizar: cómo se gesta el rearmado del campo Nacional y Popular en el marco del Gobierno libertario

Frente a la necesidad de trazar una nueva estrategia de reagrupamiento en los distritos donde retuvo el poder, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Las distintas corrientes del peronismo dieron inicio a un reordenamiento destinado a definir nuevos liderazgos: Entre la autocrítica por la derrota electoral de noviembre del 23, el estado de alerta por el avasallamiento de Javier Milei al pacto democrático con el lanzamiento de su polémico DNU y la Ley Ómnibus; y el rearmado para la nueva etapa, Política Argentina consultó dirigentes de diferentes corrientes de la fuerza opositora que interpretan la reconfiguración del escenario político.En este marco y tras el revés electoral en el balotaje, las distintas corrientes del peronismo -entre las que se cuentan intendentes del conurbano, gobernadores, sindicatos y movimientos sociales- dieron inicio a un reordenamiento destinado a definir nuevos liderazgos para un ciclo político que, presumen, será complejo, hostil e intrincado. En esta nota el diputado y exgobernador de San Juan,el presidente de Astillero Río Santiago (ARS) y secretario general de la Federación de Trabajadores de la Energía, Industria y Afines (FETIA – CTA),; y la senadora de la Provincia de Buenos Aires,analizan el nuevo panorama, y proyectan el rearmado del campo nacional y popular.Afincado en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Formosa, más las aliadas Tierra del Fuego, Misiones y Santiago del Estero, los sectores que integraron el Frente de Todos (FdT), primero, y Unión por la Patria (UxP), después, se reencuentran en el rol de oposición al Gobierno del libertario Javier Milei. Por el lado del sindicalismo, la CGT hizo lo propio y anunció la medida de fuerza que paralizará la actividad el próximo 24 de enero a razón de las primeras medidas de Milei tanto a través del Decreto de Necesidad y Urgencia que procura derogar más de 300 leyes como mediante la Ley Ómnibus presentada al Congreso nacional, donde algunos de sus alcance afectan derechos de los trabajadores, y pretenden entregarle al libertario la suma del poder público.Respecto de lo que describe como “un intento de avasallamiento”, la ex diputada nacional y senadora de la Provincia de Buenos Aires (PBA) por Unión por la Patria,resaltó la gravedad del “alto grado de violencia” que revisten las primeras medidas del presidente Javier Milei.”, marcó la legisladora bonaerense en entrevista conEn esa misma línea el -tres veces- ex Gobernador de la Provincia de San Juan,, alertó sobre los alcances de las medidas del Gobierno libertario, el que cuestiona por haber “estafado” a su electorado. En comunicación con Política Argentina, Gioja señaló que “los únicos beneficiados son los dueños de las grandes corporaciones con ese DNU que ellos mismos hicieron, y que considero de nulidad absoluta en función del artículo 99 incs. 3 de la Constitución Nacional”., inquirió.En la misma línea, Martínez enumeró que “ya el gesto del día en que asumió el mando como presidente de ponerse de espaldas al Congreso era simbólicamente preocupante, ahora pedir que por dos años tenga la suma del poder público y que eso sea prorrogable para poder dictar y derogar leyes, 366 artículos vinculados a la legislación nacional -hechos por representantes del pueblo, discutidos en las cámaras y votados-, de toda índole, desde la extranjerización de tierras hasta si va a haber o no VTV que es algo que garantiza la seguridad vial; desde desregular todo el sistema de salud con la privatización hasta permitir el traspaso de obras sociales a sistemas privados desfinanciando lo público y los medicamentos; hasta el paquete de leyes que tanto nos costó ganar desde los feminismos -y desde el pueblo porque pelear contra la violencia de género beneficia a toda la sociedad-, es una propuesta de un altísimo grado de violencia desde todo punto de vista”.Al tiempo que sentenció, en referencia al intento de magnicidio contra la ex vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner.Podría decirse que el recorrido de Milei hacia la Casa Rosada comenzó a gestarse, dos años atrás, en la pandemia, con las primeras marchas anti cuarentena. Desde una épica de resistencia, grupos muy diversos desafiaron el distanciamiento social y plantaron bandera frente a un gobierno al que caracterizaban como “autoritario”, “corrupto” y “responsable de la crisis económica”. Con el tiempo, de esos grupos aislados, nació el partido libertario hecho de jóvenes, tiktokkers, y decepcionados del Gobierno de Cambiemos. Pero, ¿Cómo un candidato que se presenta como un “outsider”, que hasta hace poco era panelista de televisión, logró llegar a la presidencia agitando -peligrosamente- una motosierra entre una multitud de gente?.Se refirió al respecto el presidente de secretario general de la Federación de Trabajadores de la Energía, Industria y Afines (FETIA – CTA), secretario de Interior de la CTA de los Trabajadores,y presidente de Astillero Río Santiago, el ingenieroquien mostró inclinarse por la incidencia de los Medios Masivos de Comunicación, el uso de los poderes concentrados sobre el Big Data, y una mirada geopolítica para analizar el surgimiento del ex panelista de Intratables y los libertarios a la Casa Rosada., comenzó Wasiejko en nota con PolArg. E interpretó que “cuando se empieza a introducir internet y el uso de las redes, pareciera que aparecía mayor acceso, mayor democratización y horizontalidad en la transmisión de la información. Pero en el medio que apareció eso, aparecieron herramientas de la utilización de los datos con un sesgo y una intención de manipulación”.“Estas son herramientas de las que hacen uso algunos poderosos que manejan y acumulan esta información, información que es poder y que quizás es uno de los poderes más importantes, para imponerse. Por eso Milei no es un fenómeno que se haya originado en Argentina. Así como surgieron los Medios Masivos en un momento (la radio, el diario y la televisión), hoy estos medios también tienen una relación entre la fuente y quien utiliza la información, se puede seleccionar lo que eligiría leer y produciría la atención del individuo, y así estas herramientas de manipulación reducen la capacidad de análisis crítico y también permiten capturar un sector de la población en burbujas y aprovechar estas herramientas con fines destructivos para fracturar sectores de la sociedad y dividir y fraccionar”, explicó Wasiejko.Al tiempo que aclaró que el fenómeno de Milei es interno en cuanto a su aplicación práctica potencializando la explotación de diferencias y llevarlas al máximo a extremos irrisorios, pero también es una estrategia a nivel global por parte de poderes mundiales que pretenden los recursos de Argentina como la utilización de nuestras reservas básicas, en un momento en que la geopolítica global está en un proceso de transición del que podemos tratar de adivinar la tendencia, pero no sabemos cómo termina”. “consideró.Mientras tanto, la senadora bonaerense, María Rosa Martínez, coincidió que “en realidad en esto de Milei no somos para nada originales, sino que esta vez nos toca una propuesta que se viene desarrollando en América Latina y en Europa también que se trata de candidatos que expresan algo de enojo y generan algún tipo de adhesión emocional frente a situaciones difíciles de resolver: nosotros venimos del endeudamiento que generó el macrismo, la pandemia, la sequía, la guerra y sin ninguna duda la caída del salario que arranca en el 2018 en Argentina, que no logramos detener y por el contrario sigue en aumento, porque el endeudamiento genera una situación irrefrenable ya que es inflacionaria la transacción de refinanciamiento. Eso hace que por más que los indicadores de empleo sean altos, seguimos con trabajadores registrados por debajo de la canasta, además de la cantidad de trabajadores informales que expuso la pandemia y que tuvimos que acompañar con IFE”., recordó la senadora. E insistió: “Esas condiciones sumadas al valor de lo mediático a la hora de instalar una propuesta, dan como resultado esta situación electoral. El resultado fue trasversal, no podemos dejar de decir que en todos los sectores hubo votantes de Milei”.En el mismo orden de la autocrítica, Wasiejko agregó a este punto que“Si eso no ocurre, aparece el rompimiento del vínculo y la situación económica se convertirá en un campo fértil para que Milei pueda imponerse con el voto popular. Pero también hay que decir que son procesos muy veloces, que así como suceden los cambios, también la posibilidad de cambio toma una velocidad mucho mayor que etapas anteriores y ahí solo depende de cómo se construye la unidad y los liderazgos; porque en definitiva el único capital que se tiene es el activo físico e intelectual que se puede obtener para aplicarlo en una acción concreta”.En la misma línea el diputado nacional, José Luis Gioja, añadió el factor del “descontento” social para propiciar “el voto bronca”: “Había un descreimiento de la sociedad hacia la política en general y Milei tuvo un acierto que fue encontrar un buen enemigo: todo el tema de la casta. Lo dibujó de una manera que la gente lo compró y así estafó a todo el pueblo argentino, porque él ni dijo ni hizo nada de lo que habló en campaña”. “Dijo que el ajuste y la motosierra no iban a ser para el pueblo, que nada de eso lo iba a pagar el pueblo. Lo mismo que dijo De La Rúa en el ‘99, hay un video interesante donde el discurso es exactamente el mismo Milei ahora está diciendo todo lo que antes dijo que no iba a hacer”, expresó al recordar al Milei candidato.En tanto, Gioja reforzó que “recordemos el diálogo que mantiene con (Patricia) Bullrich siendo candidatos ambos, donde a ella se les escapó que iban a usar los decretos de Necesidad y Urgencia, y él precisamente le respondió que usar los DNU era autoritarismo y que iba contra la democracia. Ahora hace exactamente lo mismo que dijo que no iba a hacer y que estaba en contra. Hay una estafa electoral sin lugar a dudas. Ha defraudado al electorado, porque nadie votó para que a pocos días de asumir el pueblo trabajador, el asalariado, pague el ajuste”. Y subrayó que, indicó Gioja en nota con Pol Arg.Es que el avance libertario deja al país sumido en medio de un brutal avasallamiento a la división de poderes encabezado por Javier Milei, quien busca una reforma del Estado con un megaDNU y un proyecto de ley ómnibus sin precedentes; motivo por el que, en el peronismo comenzaron los llamados para fogonear una rápida reorganización y planificar la resistencia, porque además de que lo consideran “necesario” la propia irrupción de La Libertad Avanza vuelve inevitable la reconfiguración del espacio político que contiene a la oposición, porque que un personaje como Milei haya podido ganar las elecciones ya es un reset de la política tal como la conocíamos.Pedro Wasiejko, sobre este punto, refiere a Política Argentina que “. Para eso creo que claramente no sirve tratar de cantar la marcha peronista o convencer a todo el mundo por la autonomía y la soberanía como principios básicos que desarrolló Perón fundamentalmente en su segundo gobierno y que también Cristina como expresión de esta fuerza demostró en su segundo Gobierno con la recuperación de YPF, el fortalecimiento de Aerolíneas y la recuperación del fondo de Jubilaciones, porque también va en eso qué información le llega a un sector de la población, si le llega el peronismo positivo, progresista, inclusivo y que tenía como objetivo una Argentina Potencia; y al otro sector de la sociedad le llega todo lo negativo, que también está no se puede negar”.Esa cuestión de inclusión y avance que dividió la Argentina desde un principio pero que nos permitió ser parte de un proceso de construcción de un modelo de inclusión social para América Latina y el mundo es lo que hay que recuperar y reconfigurar”, añadió Wasiejko.En tanto que sostuvo que “Y para eso hay que hacer un gran esfuerzo, porque si lo que se pretende es domesticar al electorado para que diga lo que quiero, pienso y siento, obviamente eso es fácilmente derrotable en lo electoral. Hacer todo desde solo nuestra mirada y pretender que se nos reconozca, lo único que se logra es perder tiempo y perder la capacidad de nuestro pueblo, que demostró su fuerza movilizándose frente a Tribunales”.Como hilo conductor, los referentes consultados por este medio mantuvieron la unidad y la organización como los pilares de la reconstrucción del campo Nacional y Popular, y como la clave para volver a ser una fuerza que se destaque por representar los intereses de la mayoría del pueblo.En esta línea, Gioja instó que “y cómo de alguna manera generamos esa Argentina inclusiva con desarrollo productivo, industrial y tecnológico que claramente el otro espacio no quiere y reconoce que no le interesa. Ese debate es el que tenemos que dar, porque hay una población que quiere vivir con dignidad y necesidades básicas resueltas. Ahí tenemos que apuntar con eficiencia, responsabilidad, decisión y fundamentalmente con una decisión de no imponer los pensamientos propios, priorizando primero a nuestro pueblo, nuestra Argentina y nuestra Patria Grande”, se alineó Wasiejko.Es así que el reagrupamiento en el que se centra esta nota, reviste especial interés en territorio bonaerense, donde el gobernador Axel Kicillof logró la reelección con el 44,8% de los votos, un resultado que lo posiciona como uno de los posibles referentes de una hipotética reorganización peronista en la próxima etapa. El propio gobernador bonaerense, no obstante, había pedido a la militancia entonar "canciones nuevas" durante la campaña, para conectar con las nuevas demandas sociales y luego interpelarlas en las urnas, en lo que fue un llamado a actualizar las consignas, las propuestas y la liturgia; en definitiva, una renovación. Algo que, a la luz del resultado del ballotage, se resignificó y dio fuerza a la búsqueda de nuevas referencias.Al respecto, el diputado Gioja marcó que “hay muy buenos dirigentes, hay que salir a buscarlos a todos, tener una conducción colegiada, sumar al movimiento obrero, a todo aquello que sea celeste y blanco para desplazar democráticamente a quienes destruyen la Argentina”. “destacó. Y arengó que “tenemos que respetar, escuchar. Tendrá un rol más que importante quien fue dos veces presidenta de la nación y la última vicepresidenta del país, Cristina Kirchner. También el movimiento obrero será clave”.Por su parte, la senadora Martínez, consideró que “para transitar esta etapa hay que hacerlo con coherencia y convicción y con la valentía de saber que lo que está en juego es la soberanía de nuestra patria, los recursos de los argentinos y las argentinas, la posibilidad de ser un país como hemos sido a lo largo de nuestra historia, un país digno, para el que la conquista de derechos no ha sido fácil ni gratuita, siempre los fines de año tengo la sensación de las ausencias que me acompañan y también la convicción de que la vida es lucha”., marcó Martínez.En este punto, Gioja, agregó lo que considera una deuda pendiente del peronismo como oficialismo:

LAS NUEVAS FORMAS DE HACER POLÍTICA TIENEN QUE TENER LA CREATIVIDAD DEL ARTE

El peronismo ejercerá como el principal partido de la oposición: ha retenido la primera minoría en el Congreso. Pero nadie tendrá la mayoría necesaria. Milei gobierna con su partido como tercera fuerza parlamentaria, con fórceps de DNU y necesita mucho más que el apoyo de su nuevo socio, el expresidente Macri -que circula como sombra entre algunos de sus referentes cercanos y publicaciones de Twitter-, para imponer su agenda. Lo que pueda hacer el peronismo para ser una oposición competitiva depende de la capacidad de unión, organización y reconfiguración que pueda capitalizar.

Martínez, repasó sobre esta cuestión que “el tema alimentos, precios, tarifas, gas, nafta, alquileres, todo lo que abarca el DNU y en paralelo la Ley Ómnibus, refleja tanto el avasallamiento de la información y de los derechos que no sabemos por dónde arrancar las peleas”. Y ordenó entonces que “lo central es el DNU que arranca a posicionarse contra un Congreso que puede ser el defensor de la Democracia o no. Por eso ahí nuestros compañeros y compañeras son la garantía de la defensa de nuestros derechos pero también otros sectores que son imprescindiblemente necesarios para esta batalla como el radicalismo, expresiones federales y hasta integrantes de esas mismas fuerzas que no dejan de ser extrañas en términos de propuestas, pero en definitiva lo central es defender la división de poderes y la posibilidad de sostener la democracia, los principios de representatividad de cada uno de los sectores que incluyen los poderes Legislativo, ejecutivo y judicial, tristemente este último con un rol vinculado a intereses concentrado muy fuerte, pero que también cuenta con muchos jueces, fiscales y defensores que deberían estar contribuyendo a defender el sistema democrático”.”, concluyó.dice una de las consignas con las que el general Juan Domingo Perón fundó y construyó su movimiento político. La Patria se expresó en las urnas, pero a poco de asumido el Gobierno sacó las cacerolas a la calle y el movimiento está en estado de alerta y rearmado. Los hombres (y mujeres) encargados de levantarlo son muchos y pivotean entre la reconfiguración, la institucionalidad, y la creatividad política como ejes centrales de su rearmado.