Acuña desmintió a Adorni y negó que haya diálogo entre el Gobierno y la CGT

El cotitular de la Confederación General del Trabajo (CGT) Carlos Acuña contradijo este martes al vocero presidencial, Manuel Adorni, al afirmar que "por ahora no hubo ningún" diálogo con el Gobierno nacional, y celebró que la Justicia haya habilitado la feria judicial para tratar el recurso presentado por la central obrera contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que desregula la economía.Consultado por Radio 10 sobre si se abrió un canal de diálogo con el Gobierno tras el anuncio del paro y movilización de la CGT para el 24 de enero, Acuña remarcó que "por ahora no hubo ninguno"."Nunca nos hubiéramos negado al diálogo. Y más para un tema tan importante como este. Pero no nos dejaron otro camino. La convocatoria al paro es porque nos obligan a hacer lo que estamos haciendo, que es defender el derecho de los trabajadores", agregó.De esta manera, el cotitular de la CGT negó las afirmaciones del portavoz Adorni, quien este martes aseguró que hay "un canal de diálogo abierto" con la central obrera.Acuña dijo que el DNU "está violando derechos constitucionales". "Avanza sobre una realidad que es algo entre los trabajadores y el empleadores. Con un DNU no se puede eliminar lo que fueron acuerdos permanentemente, que es a través de los Convenios Colectivos de Trabajo", remarcó.En este marco, para el gremialista la decisión de la sala de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de habilitar el receso judicial para tratar el amparo fue una iniciativa con la que la Justicia dio "lugar a un tema importante".Acuña detalló que la movilización del 24 de enero "va a ser mucho más contundente" que la protesta de la semana pasada a Tribunales, la cual fue sólo "un acompañamiento para la presentación a la justicia"."Esta vuelta sí hay convocatoria a los gremios. Va a ser mucho más contundente. La imagino muy masiva. No me sorprendería para nada un millón de trabajadores en la calle defendiendo los derechos como corresponde", destacó.El gremialista también criticó las medidas económicas del Gobierno al plantear que "la salvación del país es cuando hay poder de consumo y ese poder hace una demanda más importante y hace que haya que fabricar más"."El hecho de fabricar genera más puestos de trabajo y funcionan las pymes, pero si el trabajador no tiene poder adquisitivo se cae todo", subrayó.En ese sentido, señaló que "las mediciones dan que en diciembre cayó la demanda un 30%" y advirtió que no quiere "ni pensar" cómo será "la caída de la venta" en el mes de enero.