"La necesito aprobada antes del 31 de enero": Milei se reunió con diputados libertarios con la mirada en la Ley Ómnibus

El presidente Javier Milei se reunió este miércoles con diputados del bloque de La Libertad Avanza con el objetivo de abordar la conformación de las comisiones legislativas y el tratamiento del proyecto de la Ley Ómnibus. "Pónganse a trabajar, necesito la ley aprobada antes del 31 enero", enfatizó el mandatario ante los presentes.El encuentro contó con la participación del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y los diputados Oscar Zago, Lisandro Almirón, María Fernanda Araujo, Beltrán Benedit, Bertie Benegas Lynch, Gabriel Bornoroni. Facundo Correa Llano, Nicolás Emma, Eduardo Falcone, Alida Mónica Ferreyra, Gerardo Huesen, María Cecilia Ibañez, Lilia Lemoine, Mercedes Llano, Nicolás Mayoraz, Julio Moreno Ovalle, María Celeste Ponce, Manuel Quintar, Juliana Santillán Juárez Brahim, Santiago Santurio, y Lorena Villaverde.En la reunión, Milei destacó la recepción positiva que tuvo el envío de la Ley Ómnibus de parte de los mercados y también de organismos internacionales de crédito como el FMI, que mañana tendrá a una misión en el país para renegociar el acuerdo por la deuda de USD 45.000 millones contraídas en la gestión de Mauricio Macri.Milei fue taxativo en cuanto a la premura del Poder Ejecutivo Nacional de aprobar el plexo normativo en enero. Los diputados nacionales anunciaron que mañana se constituirán cinco comisiones: Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Relaciones Exteriores.Estos cuerpos se reunirían en plenario para avanzar en la definición de un plan de trabajo y agenda de visitas de Ministros para definir la firma de un dictamen que deberá parar al recinto. El cálculo libertario es que el miércoles 24 o jueves 25 se podria celebrar una sesión especial para votar la Ley Ómnibus. La tarea de blindar 129 votos está a cargo de Martín Menem junto a Guillermo Francos.Con apenas 39 diputados propios, La Libertad Avanza necesita de aliados como el PRO, la UCR y Coalición Federal de Miguel Pichetto, donde están los legisladores de los gobernadores de Juntos, para asegurarse un triunfo en el recinto. Como prenda de negociación, la Casa Rosada demora el envío del proyecto de ley para reponer el impuesto a las Ganancias y oxigenar así las arcas provinciales de los gobernadores quienes además sufrieron el congelamiento de los fondos de obra pública y envío discrecional de partidas.Un escenario que obligó a mandatarios como Gerardo Zamora (UP) de Santiago del Estero a declarar la emergencia económica en su provincia, y a Claudio Poggi (JxC) de San Luis a anunciar el pago de sueldos en dos cuotas.Milei le advirtió además a los diputados nacionales que no hay margen para desguazar la ley ómnibus en distintos mini proyectos para facilitar su aprobación parcial. Para el Presidente la ley confeccionada por Federico Sturzenegger sin la participación de los Ministerios ni de los legisladores nacionales es un ecosistema normativo que debe ser aprobado en su totalidad. Aún cuando diputados aliados le advierten sobre las inconstitucionalidades manifiestas que contiene y que podrían derivar en su impugnación por vía judicial."Habrá correcciones del texto pero no se sacará ningún artículo", explicó ante la consulta de Ámbito un diputado de LLA que participó del encuentro. Entre las modificaciones que se harán figura el artículo 331 de la Ley ómnibus donde se establece que se considera "reunión o manifestación a la congregación intencional y temporal de 3 o más personas en un espacio público con el propósito del ejercicio de los derechos aludidos en la presente".También podría modificarse al artículo 3 que declara la emergencia "fiscal" con delegación de facultades al Ejecutivo cuando está expresamente prohibido por la Constitución Nacional que el Presidente legisle en materia impositiva.