Victoria Villarruel pidió investigar si los influencers libertarios reciben dinero del Estado

La interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel se profundiza cada día un poco más. Luego de que el Presidente la acusara de traidora y hasta la vinculara con la suba del dólar, ahora la vice subió la apuesta y denunció penalmente no solo a Lilia Lemoine, quien habitúa publicar en X en su contra, sino también a un grupo de influencers libertarios, sobre quienes pidió investigar si reciben dinero del Estado.En su presentación, Villarruel los acusa de calumnias e injurias, instigación a cometer delitos e incitación a la violencia colectiva. También destaca la figura de “ciberodio”, que comprende la xenofobia, discriminación, el racismo y el odio, entre otras figuras penales que la Justicia deberá investigar. “Se desconoce, y podrá resultar de la pesquisa a realizarse, si acaso los restantes denunciados resultan sostenidos con dinero proveniente del erario público, lo que supondría la incorporación de figuras típicas adicionales al entramado concurso ventilado”, dice el escrito que presentó la vicepresidenta.Los usuarios de redes sociales que figuran en la denuncia son @El_Pubertario , @agachatqtlameto, @NickyMarquez, @ElTrumpista y @Mialygosa, además de Lemoine. Sobre la diputada de LLA, además, resaltó que “difunde falacias que hace a un supuesto incumplimiento a la Ley de Ética Pública”. "Los hechos que obren en su conocimiento y que pudieren constituir delitos, debería denunciarlos en la Justicia y no usar las redes para difundir mentiras, con el único y claro objetivo de socavar institucionalmente a mi persona en tanto titular de uno de los poderes del Estado”, agregó.“Considero que configuran los elementos injuriosos necesarios en estos delitos, atento que se llevaron adelante mediante la utilización de una red social pública, cuyo efecto de divulgación es masivo e inmediato y perjudican mi honor y reputación, a la vez que importan una preocupación para mi seguridad, no solo por su sistematización y extensión temporal, sino por su tenor”, expresó. Y añadió que “la potencia de divulgación de las redes sociales resulta exponencial, y es directamente proporcional con el daño causado a mi honor, al de mi familia y mi círculo personal, afectando, asimismo mi seguridad”.